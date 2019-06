Pantelleria tra i mari più belli d’Italia | 5 Vele di Legambiente

direttasicilia

(Di giovedì 13 giugno 2019) Dopo il mare cristallino di San Vito lo Capo arriva il riconoscimento della 5dianche per. La perla nera del Mediterraneo raggiunge così questo prezioso riconoscimento per la sua qualità delle acquene e per la qualità dei servizi offerti ai turisti. L’isola più grande della Sicilia si classifica tra le localitàne più bellesi affacciano sul Mare Nostrum. Lo dice la guida die Touring Club Italiano che ha stilato l’elenco delle località con il mare più bello 2019, che quest’anno assegna il riconoscimento delle 5a ben sette comprensori turistici bagnati da quelle acque. Tra questi vi è, appunto, l’isola di. Sono in tutto 97 i comprensori turistici individuati sulla base dei dati raccolti dasulle caratteristiche ambientali e sulla qualità dell’ospitalità. I dati sono stati integrati ...

