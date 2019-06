today

(Di giovedì 13 giugno 2019) Piero Pallagrosi è uscito pernello stabilimento, ma inspiegabilmente è sceso dal bus alcune fermate prima...

NapoliToday : Operaio FCA esce per andare al lavoro e scompare: sommozzatori in azione nel Liri - lonenato : Isola del Liri, operaio FCA scompare nel nulla. L'appello del figlio: aiutateci a trovarlo - AngelaNicolett1 : MASSIMA DIFFUSIONE PER FAVORE. PER EVENTUALI SEGNALAZIONI ALLERTARE IL 112 DI COMPETENZA -