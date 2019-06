Messina | la lotta in Valle del Mela ha pagato | no all’inceneritore e sì al biometano

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) di Federico Nastasi Buone notizie dalla Sicilia: vittoria ambientalista dopo anni di mobilitazioni A2A, la società italiana che si occupa di energia, ha cambiato idea. A San Filippo del, al posto della centrale termoelettrica sorgerà un impianto per produrree compost di qualità, non un termovalorizzatore per bruciare rifiuti. È una buona notizia per l’economia siciliana, è una vittoria del movimento No Css, è una speranza per il futuro della. Non è un regalo dell’azienda, il cui interesse primo è aumentare i profitti e il valore dei titoli. È il risultato delladel movimento No Css che ha riportato migliaia di persone in piazza, spinto per l’approvazione di mozioni in decine di consigli comunali, vinto un referendum popolare e convinto i politici a cambiare opinione. Col tempo, e col cambio dei governi, si sono alternate anche le posizioni politiche. ...

