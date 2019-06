L' ideologo russo Dugin | ' Dall' Italia è iniziata la fine del globalismo'

Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Alexanderè un noto e spesso discusso pensatore di origine russa, considerato a volte come un 'novello Rasputin' e come un influente intellettuale presumibilmente vicino alla cerchia del presidente Vladimir Putin. Proprio in questi giorni lo stesso pensatore era in tour ine ciò ha causato diverse polemiche ed annullamenti di alcune sue tappe, sia a Messina che a Reggio Calabria. Il fatto è che secondo i suoi criticidiffonderebbe idee di estrema destra e neofasciste mentre, secondo lo stesso pensatore e i suoi sostenitori, egli proporrebbe un'innovativa agenda politica che va oltre i 'dogmi novecenteschi' (fascismo, comunismo e liberalismo) e che sarebbe riassunta nella tesi della 'quarta teoria politica'. La 'profezia' disull'Durante il suo soggiorno nel Belpaese, lo stesso Alexanderè stato intervistato dal giornalista Francesco Palmieri per la ...

