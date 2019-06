Huawei P30 Lite togliere o nascondere il notch sullo schermo

Più corposo del previsto per Huawei P30 e P30 Pro l’aggiornamento di giugno : riflettori sulla B168 : Arrivano in queste ore alcune importanti novità per gli utenti che negli ultimi tre mesi hanno deciso di acquistare un Huawei P30 o un P30 Pro. Dopo le prime apparizioni della patch di maggio risalenti a qualche giorno fa in giro per l’Europa, infatti, il produttore cinese ha deciso di passare dalla teoria ai fatti anche con il pacchetto software di giugno. Ecco perché in Rete stanno trapelando le prime informazioni sul firmware B168, in attesa ...

Usare Huawei P30 Pro per misurare la lunghezza - l’area - l’altezza e il volume : Come Usare lo smartphone Android Huawei P30 Pro per misurare la lunghezza, l’altezza. l’area e il volume di oggetti La guida uso smartphone per Usare al massimo il tuo telefono Ad oggi, Huawei P30 Pro è uno dei migliori smartphone dotato di fotocamere ad alta precisione. Huawei P30 Pro ha una fotocamera ToF (Time of …

Bici in regalo con volantino Unieuro del 10 giugno : Huawei P30 - P30 Lite e S10 Plus a prezzi aggiornati : Arriva prepotente, da oggi 10 giugno, il primo volantino Unieuro del mese per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo smartphone a condizioni vantaggiose. In questo caso, però, più che sui prezzi assicurati ai potenziali acquirenti di Huawei P30, P30 Lite Samsung Galaxy S10 Plus, puntualmente inseriti nella campagna, occorre concentrarsi sul regalo previsto per chi decide di portarsi a casa uno dei modelli previsti dalle offerte lanciate ...

HONOR View20 - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy S10e - Huawei P30 Lite e non solo fra le migliori offerte del weekend : Il mercato degli store online è in continuo fermento e il weekend ci riserva un’altra carrellata di offerte che riguardano il panorama Android. Sono infatti cinque gli smartphone il cui street price è continuato a scendere negli ultimi giorni o è andato stabilizzandosi: HONOR View20, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10e, Huawei P30 Lite e Mate 20 Pro. […] L'articolo HONOR View20, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10e, Huawei P30 Lite e non solo ...

Aggiornamenti con patch di sicurezza in arrivo su Sony Xperia 1 e Huawei P30 Pro : Sony ha avviato il rilascio di un aggiornamento software, il primo, che riguarda il nuovo top di gamma Xperia 1 L'articolo Aggiornamenti con patch di sicurezza in arrivo su Sony Xperia 1 e Huawei P30 Pro proviene da TuttoAndroid.

TENAA rivela che Huawei P30 sarà presto disponibile in due nuove varianti - in Cina : Huawei P30 è recentemente apparso su TENAA con il codice ELE-AL00m e presto potrebbe essere disponibile in due nuove varianti in Cina. La prima delle nuove varianti viene fornita con 12 GB di RAM e probabilmente 256 GB di spazio di archiviazione, tuttavia nell'elenco è presente anche una variante con 6 GB RAM che dovrebbe avere 64 GB di spazio di archiviazione. L'articolo TENAA rivela che Huawei P30 sarà presto disponibile in due nuove ...

Il 6 giugno giorno giusto per Huawei P30 - P30 Lite e Xiaomi Mi A2 Lite : prezzi da capogiro : Un 5 giugno molto interessante per gli utenti che stanno pensando di acquistare un Huawei P30, o in alternativa un Huawei P30 Lite e Xiaomi Mi A2 Lite, alla luce di alcune offerte che potrebbero fare la differenza per il pubblico intenzionato a procedere a stretto giro. Poco fa ho analizzato un report di The Apple Lounge e, partendo da quello, ho cercato tutte le informazioni del caso per un raffronto in grado di fornire un valido supporto al ...

Ghiotte offerte Gearbest di metà anno con prezzo Huawei P30 Lite e device Xiaomi al ribasso : Si fanno succulenti le offerte Gearbest in questi giorni. Grazie ad un evento promozionale di metà anno sullo store ora in corso non pochi smartphone ma anche accessori hanno un costo ribassato. In forte sconto c'è il recentissimo Huawei P30 Lite ma non manca una buona dose di risparmio anche sullo Xiaomi Redmi 7 e lo Xiaomi Mi 9. A dire la verità, le specifiche offerte Gearbest partono oggi 5 giugno ma continueranno per svariati giorni fino ...

Ricchissima di novità la patch B361 per Huawei P30 dal 5 giugno : svolta per la fotocamera : Di certo non mancano le novità in queste ore per coloro che sono alla ricerca di un aggiornamento per il proprio Huawei P30. Dal 5 giugno, infatti, risulta in distribuzione un pacchetto software, che ovviamente risale a maggio, con cui non ci limiteremo ai soliti interventi pensati per migliorare gli standard di sicurezza del dispositivo. Proviamo dunque a comprendere come cambieranno le cose nel momento in cui anche in Italia arriverà la patch ...

Huawei P30 e P30 Pro si aggiornano con la possibilità di registrare video con due fotocamere : Huawei sta aggiornando i suoi smartphone di punta, P30 e P30 Pro, con la versione 9.1.0.156 della EMUI. Al momento la sua diffusione pare essere limitata al Canada e ancora non sappiamo quanti e quali miglioramenti sono stati apportati al software. Possiamo però anticiparvi l’arrivo di una funzionalità annunciata dall’azienda durante il lancio e finora […] L'articolo Huawei P30 e P30 Pro si aggiornano con la possibilità di ...

3 plus imperdibili su Huawei P30 Pro con aggiornamento 161 - novità anche per Mate 20 RS : L'aggiornamento del Huawei P30 Pro giunge in tandem con quello del Huawei Mate 20 RS. Per entrambi, il produttore ha cominciato a sfornare un update che include la patch di sicurezza del mese di maggio, ma per la serie P ci anche sono nuove interessanti funzioni in arrivo. Proprio per il Huawei P30 Pro, la fonte Huawei Blog sottolinea la prima distribuzione del firmware targato VOG L29 9.1.0.161. L'update non è per nulla poco corposo, anzi. ...

Aggiornamento Huawei P30 - P30 Pro EMUI 9.1 arriva il dimming : L'Aggiornamento del software Huawei P30, P30 Pro porta l'attenuazione DC con EMUI 9.1.0.163D. Gli utenti di Huawei P30 e P30 Pro in Cina hanno ricevuto un nuovo Aggiornamento software.

Redmi Note 7 - Galaxy S10e - Xiaomi Mi 9 - Huawei P30 e tanti altri in super offerta online : Oggi sono in offerta HONOR 10, POCOPHONE F1, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy Note 9 e infine Galaxy S10 Plus. C'è qualcosa che fa al caso vostro? L'articolo Redmi Note 7, Galaxy S10e, Xiaomi Mi 9, Huawei P30 e tanti altri in super offerta online proviene da TuttoAndroid.

Imperdibile prezzo Huawei P30 Lite e Mate 20 Lite su Amazon il 31 maggio - per effetto ban : Complice il ban USA, potreste portarvi a casa oggi 31 maggio il Huawei P30 Lite o il Mate 20 Lite a prezzi mai visti prima. Amazon offre spunti molto interessanti, sebbene fareste meglio ad affrettarvi nel caso in cui vi convinciate effettivamente all'acquisto (le cifre potrebbero variare da un momento all'altro, e non c'è verso alcuno di prevedere se al rialzo o al ribasso). Partiamo proprio dal Huawei P30 Lite , che ricordiamo corrispondere ...