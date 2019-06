Gazzetta – Napoli | colpo per il futuro | vicino il giovane attaccante dell’Entella

Gazzetta : il Parma cambia idea e tratta con il Napoli per tenere Inglese : Il Parma cambia idea e, secondo la Gazzetta dello Sport, oltre a riscattare Sepe come già deciso, punta a trattenere Inglese. Il ds Faggiano ha già intavolato le trattative con il Napoli per capire le reali possibilità i avere ancora il bomber in attacco per la prossima stagione, mentre anche il Bologna lo ha richiesto. Insieme a lui la società emiliana tratta anche per il prestito di Grassi. Per il Napoli si tratta sicuramente di una buona ...

Gazzetta – Napoli maxi offerta per Icardi: 70 milioni all'Inter e contratto da top. Marotta chiede 2 azzurri. Il Napoli procede senza soste la sua ricerca per rinforzare la Rosa nel reparto offensivo. I nomi che circolano si confermano di livello altissimo, a partire da James Rodriguez fino a Lozano, ...

Gazzetta : Il Napoli prova a realizzare il sogno Icardi : La Gazzetta dello Sport rilancia il sogno Icardi. Un sogno non solo per i tifosi del Napoli,ma anche per Carlo Ancelotti, Mauro sarebbe il bomber macina gol che ci manca. Ma la trattativa è complessa sotto diversi aspetti. Il punto di partenza è che l’Inter vuole cederlo. Conte lo ha inserito nella lista dei calciatori in partenza e quindi sul mercato. Ma il volere di Icardi appare diverso. Come ha più volte dichiarato il calciatore vuole ...

Gazzetta : pista Ilicic e Zapata ancora aperta per il Napoli : La Gazzetta dello Sport rilancia le trattative tra l’Atalanta e il Napoli che sembravano essersi chiuse. Sempre vivo l’interesse per Ilicic e Zapata Nei discorsi tra i club (riguardanti soprattutto il colombiano) si è discusso di Inglese e Verdi (in scadenza nel 2022 e 2023). Per il primo(Bergamo destinazione gradita, piace anche a Cagliari e Mihajlovic) manca l’intesa sulla valutazione, mentre l’ex Eibar attende segnali da ambo le ...

Gazzetta : Le trattative aperte del Napoli (che aspetta il Decreto Crescita) : Aurelio De Laurentiis non ha fretta sul mercato. Del resto il Napoli è l’unica squadra delle prime in classifica con una panchina ben consolidata. Il presidente ha promesso ad Ancelotti un attaccante e Giuntoli ha trattative aperte su ogni fronte, sia in entrata che in uscita. Non c’è fretta perché, spiega Maurizio Nicita sulla Gazzetta, il Napoli aspetta anche l’evoluzione del Decreto Crescita. La nuova normativa, entrata in ...

Gazzetta : l’affare Castagne al Napoli sembra tramontare : È da tempo che il Napoli pensa a Timothy Castagne, ma il futuro del calciatore, scrive la Gazzetta dello Sport, “sembra essere sempre meno azzurro”. De Laurentiis ha fatto diverse proposte a partire da gennaio ma l’Atalanta vuole trattenerlo. A inizio anno il difensore entrò nelle mire di Fiorentina, Lazio e Hoffenheim, ma soprattutto del Celtic che mise sul piatto 10 milioni di euro. L’Atalanta, all’epoca, ne chiese 2 in ...

Napoli su Lukaku, Gazzetta: "De Laurentiis cambia strategia per accontentare Ancelotti". Prosegue senza soste il casting per quello che sarà un colpo di alto profilo per l' attacco azzurro. Nei giorni scorsi rumors e indiscrezioni si sono susseguite ad un ritmo davvero incessante. E così, dopo Rodrigo del Valencia, Duvan ...

Gazzetta : le cessioni del Napoli per comprare un grande attaccante : “Dobbiamo trovare un grandissimo attaccante”, così si è espresso qualche giorno fa il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Ma per poterlo fare c’è bisogno di recuperare il tesoretto necessario. La Gazzetta dello Sport ricostruisce il mercato in uscita del Napoli, fondamentale proprio per la missione attaccante. Giovedì scorso De Laurentiis ha incontrato a Roma Jorge Mendes: si segue la pista James Rodriguez, che però ha un ...

Asse Napoli-Real Madrid, Gazzetta – Tripla operazione in vista: nel mirino 3 talenti blancos. I dettagli. Sei anni fa un' operazione simile portò a Napoli Raul Albiol, Josè Maria Callejon e Gonzalo Higuain. Un affare che ha spianato la strada alla così detta internazionalizzazione del club. Correva l' anno 2013, quando sulla panchina azzurra si apprestava a sedere Rafael Benitez, che all' ...

Gazzetta : Llorente - Ceballos e Hernandez. Il mercato del Napoli punta al Real Madrid : Il mercato del Napoli punta al Real Madrid. Sulla Gazzetta l’operazione del club di De Laurentiis, interessato ai cartellini di Marcos Llorente, Dani Ceballos e Theo Hernandez, tre giovani di proprietà, appunto, della squadra spagnola. Si tratta di un’idea da sviluppare, su cui si sta ragionando, che porterebbe a qualcosa di simile all’operazione conclusa tra le due società nel 2013, quando dal Real il Napoli acquistò Higuain, ...

Gazzetta : Lozano e Rodrigo per il Napoli di Ancelotti : Ancelotti vuole un investimento importante in attacco e De Laurentiis gli lascia campo, a patto che i soldi siano spesi bene. Sulla Gazzetta l’analisi del mercato in attacco, dove la stagione ha registrato troppi pali colpiti e troppe occasioni create ma non finalizzate per non pensare di dover agire sulla concretezza sotto porta. Il mister vuole un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelli che già sono in rosa e i nomi su ...

Napoli-Veretout, Gazzetta: "Accordo imminente: sarà il secondo acquisto azzurro. I dettagli". Dopo Giovanni Di Lorenzo, che ieri ha effettuato le visite mediche, ecco profilarsi un possibile nuovo acquisto da parte del club partenopeo. Parliamo di Jordan Veretout, talentuoso centrocampista della Fiorentina più volte accostato alla società azzurra in queste ...

Gazzetta : Il Napoli punta a chiudere Veretout. Giuffredi tratta con i viola per 17 milioni : Il Napoli ha deciso di chiudere l’affare Veretout in fretta, come scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta di oggi. Ieri il presidente De Laurentiis e Giuntoli hanno parlato con Giuffredi che oltre ad essere il procuratore del calciatore cura anche gli interessi di Hysaj e Mario Rui. È lui l’uomo chiave per chiudere con la Fiorentina. La richiesta della società è già scesa da 25 a 22 milioni, ma Aurelio vorrebbe arrivare a 17. C’è ...

Gazzetta – De Laurentiis non vende il Napoli : per due aspetti non ci sono le condizioni : Gazzetta – De Laurentiis non vende il Napoli: De Laurentiis non vende il Napoli. La voci e rumors filtrate nelle scorse settimane vengono smentite da un semplice calcolo, nonostante l’ indiscrezione che avrebbe fatto drizzare le orecche agli investitori in giro per il mondo. De Laurentiis non vende il Napoli. Nei giorni scorsi si era parlato di una cessione del Napoli per concentrarsi sul Bari. Ma, come detto, ci sono alcuni ...