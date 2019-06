Formula 1 | i commissari di gara Ennser e Remmerie allo scoperto | “la penalità a Vettel?

Formula 1 - Villeneuve ‘smaschera’ Hamilton : “ha indotto i commissari a penalizzare Vettel in Canada” : Il pilota canadese ha parlato della penalità inflitta a Vettel durante il Gp del Canada, attribuendo le ‘responsabilità’ a Hamilton L’episodio che ha costretto Vettel alla penalità in Canada resta molto discusso, coinvolgendo anche personaggi importanti del motorsport. photo4/Lapresse L’ultimo in ordine di tempo ad occuparsene è stato Jacques Villeneuve che, ai microfoni di Motorsport.com, ha posto l’accento ...

Formula 1 - la penalità a Vettel? È la regola che va rivista - non i commissari : E’ passato qualche giorno dall’ultimo Gp che ha scatenato polemiche a non finire sulla scelta di penalizzare Sebastian Vettel e la sua Ferrari. Ne ho lette e ascoltate di tutti i colori in rete, sulla carta stampata e anche in tv. Più che il fatto accaduto in pista mi stupiscono le reazioni che questo ha scatenato, reazioni a volte al limite dell’ammissibile. Da chi ha detto in diretta tv che la Federazione avrebbe dovuto chiudere un occhio, a ...

Formula 1 - retroscena Mercedes in Canada : i commissari hanno investigato la W10 di Hamilton nel parco chiuso : Al momento di controllare la monoposto del britannico nel parco chiuso, i commissari hanno rilevato un sistema idraulico leggermente diverso rispetto a quello controllato prima della gara Un piccolo retroscena relativo alla Mercedes è emerso nella giornata di ieri, risolvendosi però con un nulla di fatto nei confronti delle Frecce d’Argento. photo4/Lapresse Il comportamento di Vettel nel post gara ha distolto l’attenzione al ...

Wolff critica la Ferrari : “penalizzazone? Fate del male alla Formula 1 attaccando i commissari. Vettel? Non è prigioniero” : Toto Wolff critica la Ferrari dopo la penalizzazione subita da Vettel in Canada: il team principal Mercedes punta il dito contro le critiche arrivate da Maranello contro i commissari di gara e l’interpretazione del regolamento Finale quantomai controverso quello del Gp del Canada. Vettel ha vinto in pista, ma sul primo gradino del podio è salito Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari è stato infatti penalizzato di 5 secondi, a causa ...

Formula 1 - Vettel penalizzato a Montreal : ecco i motivi che hanno spinto i commissari a sanzionare il tedesco : Stando alle immagini di quanto accaduto al giro numero 48, ecco quali potrebbero essere i motivi che hanno spinto i commissari a sanzionare Vettel La decisione del Collegio dei commissari di gara assunta nei confronti di Vettel durante il Gp del Canada ha diviso il mondo del motorsport, scatenando un turbinio di polemiche difficile da placare. photo4/Lapresse La scelta di punire il tedesco con cinque secondi di penalità è stata molto ...

Formula 1 - Vettel è una furia contro i commissari : team radio di fuoco dopo la penalità : Il pilota della Ferrari si è sfogato contro i commissari di gara via radio, colpevoli di avergli rubato la vittoria a Montreal “Non è giusto. Dove sarei dovuto andare?”. Sebastian Vettel si sfoga, nelle conversazioni via radio con il team, subito dopo la conclusione del Gp del Canada. photo4/Lapresse “Non avevo spazio dove andare, davvero. Vai sull’erba e torni in pista, dove diavolo sarei dovuto passare? Ci stanno ...