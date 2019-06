Erik Tonelli di Upas | le sue dichiarazioni | ' L' anima della gente di Napoli si sente'

Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019)è stato protagonista di un'intervista a Tv soap nel corsoquale ha avuto modo di raccontare il rapporto con il personaggio di Leonardo interpretato nella longeva soap opera di Rai tre Un posto al sole. Si tratta di una new entry all'interno del prodotto televisivo e il motivo di quest’arrivo è legato alla somiglianza con la figura di Tommaso. L'attore ha avuto modo di parlare dell'esperienza vissuta sul set e ha sottolineato di essere stato scelto per interpretare questo personaggio dopo aver fatto un provino per un personaggio di minore importanza. La new entry ha ricordato il momento del provino che è andato nel migliore dei modi, anche se poi non aveva ricevuto alcuna telefonata dalla troupe di Un posto al sole. Sono passati diversi mesi e i registisoap opera gli hanno proposto di mettersi a confronto con il ruolo di Leonardo.ha spiegato di aver ...

RitaRicette : Erik Tonelli biografia: età, altezza, peso, figli, moglie e vita privata - RitaRicette : Erik Tonelli biografia: età, altezza, peso, figli, moglie e vita privata -