DAZN trasmetterà la Copa America 2019 anche in Spagna

calcioefinanza

(Di giovedì 13 giugno 2019), la piattaforma di sport in streaming live e on-demand, ha annunciato di aver acquisito i diritti di trasmissione dellaAméricain. Il torneo più importante di questo inizio estate prenderà il via nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno, con la prima partita tra … L'articololain

CalcioFinanza : #DAZN trasmetterà la #CopaAmerica 2019 anche in #Spagna - MP4DavideFox : @DaniLeo_Racing @tvdellosport Sì, tutto sommato non è stato male. Più che altro non ho capito se DAZN, che a inizi… - 24oresport : DAZN trasmetterà il WorldSBK in Brasile La piattaforma streaming sportiva trasmetterà in diretta e On-Demand le t… -