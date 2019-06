Damante confessa a Spy | ' Lasciato da Giulia | ma questa volta non ho colpe'

Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Come avrà reagito Andreaall'avvicinamento traDe Lellis e Andrea Iannone? A rispondere adomanda è stato il settimanale Spy nel suo ultimo numero. La rivista di gossip, infatti, ha raccolto le prime dichiarazioni ufficiali del tronista sulla fine della sua tormentata storia d'amore con l'influencer romana: il giovane hato di essere statoe di soffrire molto per questo. Andrea ammette: 'mi hama provo a ricominciare' Si sta facendo un gran parlare delle novità sentimentali che riguardanoDe Lellis: la ragazza, dopo essersi riavvicinata ad Andreanei mesi scorsi, è stata paparazzata più volte con il pilota di motociclismo Andrea Iannone. Se la diretta interessata ha ammesso a mezza bocca di aver iniziato a frequentare l'ex di Belen durante una serata in discoteca, il tronista che l'ha scelta a Uomini e Donne è stato ...