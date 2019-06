Cyberpunk 2077 | il poster di una donna transgender che fa discutere e le parole

eurogamer

(Di giovedì 13 giugno 2019) "Rappresentazione transfobica". Con questeè stato accolto unpresente all'interno diche in questi giorni sta facendonon poco il popolo di internet. Unche pubblicizza una bibita che mostra unae la scritta "mix it up" che può essere tradotta come varia o mischia.Il gioco che solo ieri è stato protagonista della nostra approfonditissima anteprima, propone questa immagine anche nello stand E3 di CD Projekt RED ed è stata bollata da molti come un'immagine sessualizzata e criticata per come mostri anche il pene di questa ragazza trasgender. Ma prima di dare il via alla gogna mediatica e imbracciare i forconi vale la pena sentire ledi Kasia Redesiuk, art director diche ha realizzato in prima persona ile che è stata brevemente intervistata dai colleghi di Eurogamer.net. "Non sono sorpresa ...

