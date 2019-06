ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) “Chiederemo un’udienza la Capo dello Stato per esporre le nostre preoccupazioni e chiedere lo scioglimento del Csm“. Lo ha detto Silvioparlando con i giornalisti a Palazzo Grazioli, ribadendo anche la richiesta di una “commissione di inchiesta parlamentare” sulla vicenda.ha parlato di una “immagine fortemente negativa del Csm, che sta facendo emergere la politicizzazione e il correntismo all’interno dell’ordine giudiziario”. Radio Radicale, il 25% è del gruppo Lillo a cui fanno capo i discount Md. Socio di maggioranza la Lista Marco Pannella L'articolo Csm,: “Lo sciolga”. E sul: “Situazione oscena” proviene da Il Fatto Quotidiano.

berlusconi : I gravi elementi che stanno emergendo in ordine al funzionamento e alla formazione del CSM conferiscono un’immagine… - Cascavel47 : Csm, Berlusconi a Mattarella: “Lo sciolga”. E sul governo: “Situazione oscena” - giuseppemeloni1 : BERLUSCONI CHIEDE UDIENZA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER SCIOGLIERE IL CSM.POSSO MORIRE IN QUESTO ISTANTE, HO Visto TUTTO. -