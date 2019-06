Con il Cuore ci ha dimostrato che questa Italia è più generosa di quanto

huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) Attenzione, umiltà, felicità. Tre parole che racchiudono il senso di un’che non spara, non sbraita, non odia.È un altro Paese quello salito sul palco di “Con il”, il concerto di solidarietà di Assisi, un Paese diverso da quello che emerge sui social, sui giornali o in televisione. Siamo tutti bravi a fare la voce grossa e a sentenziare:“Io lo avrei ucciso quel ladro, io lo avrei fatto annegare quel migrante, io lo avrei espulso quel diverso”.Eppure, forse questo ritratto crudele non ci assomiglia. “Con il” ci hacheè piùdipensassimo: sono centinaia di migliaia gli sms arrivati al 45515, il numero della solidarietà per sostenere le missioni francescane ine nel mondo.Comporre queste cinque cifre è un gesto silenzioso ...

robymancio : Bravi tutti. Non era facile rimontare il risultato. Abbiamo meritato la vittoria, conquistata con il sacrificio e c… - c_appendino : ?? Un grazie di cuore per tutti gli auguri, pubblici e privati, che ho ricevuto oggi per il mio compleanno. Una gio… - luigidimaio : La piccola Noemi oggi è rientrata a casa ed è una bellissima notizia. Un abbraccio a lei e alla sua famiglia, con i… -