Calcio | Serie C Lega Pro Ghirelli | inizio prossimo campionato a rischio

Il Decreto Crescita per il Calcio : come può aiutare la Serie A : Uno dei temi più caldi dell’asse calciomercato-politica di questa sessione estiva ormai alle porte è certamente il Decreto Crescita. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 aprile, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni. Pena la perdita di efficacia delle normative contenute nel testo. come già pubblicato su questa testata, la nuova […] L'articolo Il Decreto Crescita per il calcio: come può aiutare la ...

Calciomercato Serie A - il punto : rebus portieri tra Roma e Milan - Inter scatenata - il Parma ci prova : Il Calciomercato non è ancora entrato nella sua fase calda, eppure già in tante si stanno muovendo o stanno comunque sondando il terreno in attesa di affondare il colpo. L’Inter sta lavorando per definire il futuro di alcuni giocatori in rosa ed è ad un passo dall’acquisto di Lucien Agoumè, centrocampista francese classe 2002 dello Sochaux definito una grande promessa del calcio francese. Si tratta poi sul rinnovo di contratto ...

Calciomercato Inter – Lukaku apre ai nerazzurri : “amo la Serie A! Conte miglior allenatore al mondo” - ma il Manchester United… : Si infiamma il Calciomercato dell’Inter, Lukaku apre ai nerazzurri: il bomber belga dichiara di amare la Serie A e di ritenere Conte il miglior allenatore al mondo. Resta da convincere il Manchester United “Mi chiedete se avrò un’estate agitata? Sì, credo proprio di sì”, firmato Romelu Lukaku. Parole dolcissime alle orecchie dei tifosi dell’Inter che sognano l’approdo del bomber belga a Milano. In merito al suo futuro, ...

Calcio - Europei Under21 2019 : tutti i giocatori di Serie A convocati. Diversi calciatori militano nei campionati inferiori italiani : Ormai ci siamo, manca davvero poco: dal 16 al 30 giugno si svolgeranno gli Europei Under 21 di Calcio, ospitati da Italia e San Marino. Dodici le formazioni impegnate, che si giocheranno anche la possibilità di accedere alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020: la prima fase prevede tre gironi all’italiana da quattro squadre, passeranno alle semifinali la prima di ogni girone più la miglior seconda. Di seguito tutti i convocati delle 12 ...

Serie A - per la Lega Calcio un canale tv da 1 - 2 miliardi : Il dossier sulla vendita dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024 sarà oggetto di uno studio approfondito della commissione tecnica della Lega guidata dall’amministratore deLegato Luigi De Siervo. Lo scrive Il Sole 24 Ore sottolineando che la commissione dovrà vagliare opportunità e rischi connessi alla creazione di un canale autonomo e sintetizzare […] L'articolo Serie A, per la Lega calcio un canale tv da 1,2 miliardi ...

Calcio a 5 - Risultato Gara-4 Finale Play-off : l’Acqua&Sapone vince a Pesaro 4 a 2 e riporta la serie a Montesilvano. Sarà gara-5! : L’Acqua&Sapone cancella il primo match point nei piedi dell’Italservice, conquistando una feroce vittoria per 4 a 2 in un PalaPizza di Pesaro strapieno di tifosi, compresi tre pullman di supporter degli abruzzesi; senza Luciano Avellino e Coco Wellington, squalificati, l’Acqua&Sapone si dimostra superiore a tutto e riporta la serie a Montesilvano per una spettacolare gara-5 prevista per domenica 16 giugno. La partita ha ...

Play-out Serie B Calcio 2019 - la Salernitana si salva! Sconfitto il Venezia ai calci di rigore : Il Play-out della Serie B si è deciso ai calcio di rigore. Il Venezia ha Sconfitto la Salernitana per 1-0 nel match di ritorno e ha così impattato i conti dopo la sconfitta dell’andata per 2-1, la rete di Modolo al 41′ ha portato la sfida ai supplementari e poi ai tiri dal dischetto. I campani hanno trasformato i primi quattro rigori e sono così riusciti a salvarsi visto che i padroni di casa hanno commesso due errori letali: la ...

Mondiale Calcio femminile – Italia - che rivincita! La clausola nel contratto delle australiane : vietato giocare in Serie A - sono scarse : L’Italia batte l’Australia 1-2 e si prende una grande rivincita. Nel contratto delle aussie presente una particolare clausola: vietato giocare in Serie A, campionato poco performante Esordio vincente per l’Italia nei Mondiali di calcio femminile. Le ragazze azzurre hanno battuto in rimonta l’Australia per 1-2 grazie alla doppietta di Barbara Bonansea. Una vittoria importante per l’Italia, arrivata contro la ...

Calcio - Serie A : 700mila abbonamenti televisivi in meno nell’ultima stagione : Calcio, Serie : abbonamenti televisivi in calo del 30% nell’ultima stagione Non è bastato l’arrivo di CR7 la scorsa estate ai tifosi del nostro campionato: infatti, seppure la media spettatori negli stadi sia in costante crescita negli ultimi anni, gli abbonamenti televisivi per godersi le partite della Serie A sono diminuiti di 700mila unità rispetto alla stagione 2017/2018. A rivelarlo è un inchiesta condotta dal Fatto ...

Calcio - Playout Serie B 2019 : Salernitana-Venezia 2-1. L’andata è dei campani - Zigoni nel recupero tiene aperta la lotta salvezza : Lasciate finalmente alle spalle le polemiche della vigilia, Salernitana e Venezia si sono affrontate nella sfida di andata dei Playout della Serie B 2018-2019 per giocarsi la permanenza nel campionato cadetto del Calcio italiano. La formazione allenata da Menichini si è imposta tra le mura amiche con il risultato di 2-1 disputando un eccellente primo tempo, ma calando nella ripresa e permettendo agli uomini di Cosmi di accorciare le distanze e ...

Calciomercato estivo Serie A : inizio ufficiale il 1° luglio con chiusura il 2 settembre : In queste settimane si è cominciato a parlare di trattative di mercato calcistico. La campagna estiva dei trasferimenti, però, aprirà ufficialmente tra qualche settimana. Nel frattempo, le società iniziano ad intavolare trattative per acquisti e cessioni. La Federcalcio ha già annunciato le date di inizio e fine della sessione estiva di Calciomercato. L’apertura sarà fissata per lunedì 1° luglio 2019, con possibilità di ufficializzare i ...

Calcio : Giorgetti su serie B - ‘decisioni da accettare ma sistema ha falle’ : Palermo, 4 giu. (Adnkronos) - "Le decisioni della giustizia, anche quella sportiva, vanno accettate, come bisogna accettare le decisioni degli arbitri sul campo quando sono sbagliate. Evidentemente qualcosa non ha funzionato se nel corso del tempo e degli anni questi abusi contabili si sono potuti r

Diritti tv - il piano della Lega Calcio per il 2021 : nuova asta a dicembre 2019 - canale della Serie A - abbonamento unico : Oggi c’è Sky (e un pezzettino di Dazn) domani chissà. In futuro il tifoso potrebbe vedere il campionato in modo completamente diverso: un nuovo “canale della Serie A”, un prodotto e soprattutto un abbonamento unico (la cosa che più sta a cuore ai fan e al loro portafoglio), distribuito su piattaforme differenti, dalla solita tv satellitare e il digitale terrestre allo streaming internet, e perché no anche sullo smartphone con le compagnie ...

Calcio - Playout Serie B : il TAR respinge il ricorso del Venezia - si giocherà a partire dal 5 giugno : Il grande caos dei Playout di Serie B è forse giunto ad una conclusione. Oggi, infatti, era il giorno della decisione del TAR del Lazio sul ricorso presentato dal Venezia, relativamente al blocco dei match in programma per decidere la permanenza nel campionato cadetto. La sezione prima del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, presieduto dalla dottoressa Germana Panzironi, doveva stabilire che cosa fare rispetto al ricorso presentato ...