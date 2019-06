?Alitalia | Lotito | «La mia proposta era riservata» Adesso tutto si gioca sui conti

Lotito punta Alitalia : presentata manifestazione d’interesse : Claudio Lotito prova a salire a bordo di Alitalia. Il presidente della Lazio, nonché patron a 50% della Salernitana e consigliere della Federcalcio, ha infatti formalizzato una proposta per Alitalia nella giornata di ieri. Risulta che una lettera – scrive ilsole24ore.com – Lotito l’ha effettivamente mandata a chi segue la procedura di cessione. E’ molto probabile […] L'articolo Lotito punta Alitalia: presentata ...

L'offerta di Lotito salva la faccia a Di Maio - ma non Alitalia : Chissà se nel presentare l’offerta per Alitalia Claudio Lotito ha pensato a quindici anni fa, quando prese in mano la Lazio messa in ginocchio dal crac di Sergio Cragnotti e della Cirio. La squadra di calcio era allora tecnicamente fallita: 86,5 milioni di perdite e 550 milioni di debiti. Certo l’ex compagnia di bandiera ha numeri diversi, ma il dato che accomuna le due situazioni è quella del salvataggio. Lotito esce ...

Offerte Alitalia : spunta Lotito - Atlantia resta fredda : Per Alitalia spunta la candidatura di Claudio Lotito. A poche ore dalla scadenza per le Offerte, fissata per sabato 15 giugno, il patron della Lazio ha ufficializzato la sua proposta per l'ex compagnia di bandiera. Una mossa che andra' ora studiata con Fs per verificarne la concreta fattibilita' e che non esclude, al momento, un nuovo rinvio di almeno una quindicina di giorni dei termini dell'operazione. A frenare e' invece Atlantia, la holding ...

Repubblica : Lotito vuole Alitalia : Claudio Lotito vuole Alitalia. Lo scrive Repubblica spiegando che ieri il patron della Lazio ha depositato e formalizzato la manifestazione di interesse. Ora dovrà dimostrare di avere davvero la capacità di entrare nel nuovo asset che dovrebbe gestire la futura Alitalia con Fs e Delta Airlines. E dovrà per questo dialogare con Ferrovie. “L’ipotesi Lotito si affianca a quella dei costruttori, e concessionari dell’Autostrada dei ...

L'Ue a Merkel e l'Alitalia a Lotito? : Emerge con fragore la candidatura Merkel alla commissione europea. Muove Macron e si capisce subito che le probabilità sono alte (anche perché i candidati di partito sono tutti deboli). L'Italia di governo è impegnata in altro, quella di opposizione è con Macron. A proposito, Salvini non si reg

