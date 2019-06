Whirlpool | su La7 l’accusa di Calenda a Di Maio | “Ha mentito Sapeva della chiusura di

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) “Luigi Dihaal Paese e agli operai sudi Napoli da inizio aprile. Ha incaricato Invitalia di analizzare il nuovo possibile investitore in sostituzione di. Non ha ricevuto i sindacati che hanno chiesto incontro, ha aspettato le europee e poi ha fatto scene indecorose di finta indignazione. Si deve vergognare”. Così Carlo, durante lo speciale di L’Aria che tira (La7): “Non chiuderemo a Napoli”. Difirma gli atti per la revoca degli incentivi: “Tornino a più miti consigli” L'articolo, su La7 l’accusa dia Di: “Hadi Napoli da aprile” proviene da Il Fatto Quotidiano.

