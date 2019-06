Vieni da Me | Milena Vukotic e la confessione sul marito | Ci amiamo | ma

Vieni da me : Milena Vukotic fa una confessione sul suo matrimonio : Milena Vukotic a Vieni da me: “Io e mio marito siamo sposati, ma viviamo separati” Si avvicina l’ultima puntata di Vieni da me e oggi Caterina Balivo ha invitato nel suo salotto pomeridiano la grazia incarnata ovvero Milena Vukotic che è uscita trionfante da Ballando con le stelle nonostante non abbia alzato la coppa (andata invece a Lasse). Milena Vukotic a Vieni da me ha ripercorso la sua brillante carriera, dagli inizi a ...