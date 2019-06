“Tutti hanno diritto alle cure” | appello dal Congresso Mondiale di dermatologia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019) “Non importa da dove tu venga o chi tu sia, l’importante è che tu possa ricevere e avere accessocure di cui hai bisogno. Non ci devono essere quindi distinzioni di nazionalità, ceto sociale o genere. Ogni essere umano ha lo stessoin ogni parte del mondo“. A lanciare il monito dal 24°di(Wcd2019) in corso a Milano è Harvey Lui, presidente dell’International League of Dermatological Societies (Ilds), sotto la cui egida si svolge il summit che quest’anno affronta anche argomenti d’attualità come il tema migranti o le problematiche delle persone Lgbt. “In questo senso ladeve prendersi cura della salute a livello globale“, afferma Lui, sottolineando come sia “legittimo per le persone di tutto il mondo poter usufruire delle migliori cure per la propria pelle“. Un messaggio ...

borghi_claudio : @Lipumac Quindi in Germania o in Austria dove non ci sono limiti al contante sono tutti corrotti e criminali mentre… - pietroraffa : #Travaglio:'I 5 stelle hanno realizzato più cose di tutti'. #Gruber:'Allora gli elettori non se ne sono accorti...… - BarillariM5S : Allarme 'nuovo poltronificio pd' chiamato Azienda Zero. Oggi audizioni in commissione sanità con 6 sindacati (tutti… -