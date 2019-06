Tecnimont truffata in India e Arabia | la mail del capo era falsa | persi 17 milioni di

corriere

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Bonifici ordinati da account fittizi. Il manager non vede che nel mittente manca una vocale e fa partire i soldi. Il Gruppo raggirato in. E i giudici di Milano devono fermarsi

Corriere : Tecnimont truffata in India e Arabia, la mail del capo era falsa: persi 17 milioni d... - MaurizioGamberi : Farsi fregare 17 mio€ in due truffe uguali ma diverse? Leggere per credere! E quelli coinvolti non sono lavoratori… - pijei75 : Le cose più semplici sono le migliori...anche nelle truffe -