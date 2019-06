Su Rai 5 Renzo Arbore racconta 28 anni di Orchestra Italiana

blogo

(Di mercoledì 12 giugno 2019) 1991: da un'idea dinasce L’, un progetto dedicato alla valorizzazione e al rilancio della Canzone Napoletana Classica in Italia e all’estero diventato un vero e proprio ambasciatore non solo di una tradizione musicale, rivisitata dalla creatività di, ma anche di un modo di fare intrattenimento che ha conquistato il mondo. Perre questa avventura, Rai 5 ha preparato Ll'arte d''o sole, tre prime serate in onda per tre mercoledì, dal 12 al 26 giugno connarratore e mattatore con i suoi aneddoti e la partecipazione di Maurizio Casagrande, in veste di 'fine dicitore' e commentatore dei testi di alcuni dei brani più celebri del repertorio dell’.Una celebrazione per i (quasi) 30della 'creatura' di, ma anche un omaggio alla cultura partenopea: non a caso il programma è stato realizzato nel Centro di ...

