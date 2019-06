Stop Germ | opinioni sullo sterilizzatore per spazzolino da denti | come funziona | prezzo

Fiorentina - intervento riuscito per German Pezzella : Stop di dieci giorni per il difensore argentino : Il difensore argentino è stato operato per ridurre la frattura allo zigomo, tornerà in campo nel giro di dieci giorni La Fiorentina ha comunicato che il calciatore “ German Pezzella è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura zigomatico-orbito-mascellare destra. L’ intervento è perfettamente riuscito e la ripresa completa dell’attività sul campo è prevista tra 10 giorni con ...

Paris Saint-Germain - Mbappé squalificato per tre turni : Neymar invece rischia uno Stop molto più pesante : L’attaccante ventenne è stato sanzionato con tre turni di stop per un fallo commesso nei confronti di un avversario in finale di Coppa di Francia, il brasiliano invece rischia per il pugno rivolto al tifoso prima della premiazione Clima teso al Paris Saint Germain, è stato infatti squalificato per 3 giornate Kylian Mbappé. L’attaccante 20enne è stato sanzionato con un cartellino rosso nella finale di Coppa di Francia contro il ...