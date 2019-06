Sardegna | destino della Lega in Regione si decide al Tar

ilfogliettone

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Bisognera' attendere qualche giorno per sapere se 15 consiglieri regionali, fra i quali 8, proclamati eletti inil 20 marzo scorso potranno conservare il loro posto. Stamane davanti al Tar si sono tenute le prime udienze di tre distinti ricorsi elettorali e i giudici amministrativi si pronunceranno a breve. Il principale - presentato dagli ex consiglieri regionali dell'Upc Antonio Gaia e Pierfranco Zanchetta e dalla candidata di Campo Progressista Marzia Cillocu - rischia di far saltare 14 seggi e modificare radicalmente la composizione dell'attuale maggioranza di centrodestra al governo, escludendo la, che ora conta otto consiglieri, incluso il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, e 3 assessori. Cambierebbero anche gli assetti del centrosinistra.I ricorrenti non hanno chiesto di annullare le elezioni, al contrario, ...

