Quali alimenti mangiare e quali evitare per combattere la psoriasi

dilei

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Laè una malattia autoimmune non contagiosa che colpisce la pelle. Seguire una dieta sana, ricca di cibi che hanno proprietà antinfiammatorie, aiuta a tenerla sotto controllo. Ecco alcuni consigli per una dieta a prova di: cosa la fa peggiorare? Chi non ne soffre, spesso, non sa neanche di che cosa si tratti, quando sente parlare di. Chi ne soffre, invece, ha imparato da tempo a convivere con questa malattia autoimmune. Il suo decorso è incerto ed è quasi certamente influenzato da diversi fattori ambientali: stagionalità, i sintomi infatti peggiorano durante la stagione invernale; stress psicologico; assunzione di alcuni tipi di farmaci come ad esempio FANS e Beta bloccanti; dieta sbilanciata. Anche se non esiste una cura definitiva, i trattamenti disponibili sono in grado di tenerne sotto controllo i sintomi dellafino a farli ...

MinisteroSalute : Quali sono le regole di base da seguire per garantire la sicurezza degli alimenti che consumiamo? Scopriamolo insie… - MakTaiTai : @fantazita Tra gastroenterologa e dietista stiam cercando di capire quali alimenti mi danno particolarmente fastidi… - macro_cultura : Scopri quali sono i sostituti vegetali ai derivati animali nelle ricette! Desideri sostituire alcuni alimenti di or… -