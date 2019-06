Poste Italiane | buoni fruttiferi a rendimento sicuro | confronto 3×2 e 3×4

Poste Italiane rafforza la collaborazione con Amazon : Il Gruppo guidato dall’AD Matteo Del Fante accelera lo sviluppo dell’e-commerce con nuovi servizi e punti di consegna...

Nuove assunzioni in Poste Italiane : si selezionano consulenti e figure di front end : A seguito dell'accordo sottoscritto alcuni mesi fa con i principali sindacati, relativo alle assunzioni che dovranno essere operate nel corso dell'anno 2019, Poste Italiane ha attuato un piano di recruiting funzionale alla selezione di specifiche figure professionali. La ricerca è rivolta sia a candidati neolaureati che a personale più esperto....Continua a leggere

Accredito stipendio sul libretto postale di Poste Italiane - differenza col c/c : Accredito stipendio sul libretto postale di Poste Italiane, differenza col c/c I lavoratori dipendenti possono farsi accreditare lo stipendio su un libretto postale? Il libretto postale è uno strumento di risparmio, quindi, non può avere per forza di cose le stesse funzionalità di un conto corrente; tuttavia, teoricamente è possibile se al libretto è associato un codice Iban. Accredito stipendio: cos’è un libretto postale, in ...

Assunzioni Poste Italiane giugno 2019 : posizioni aperte e come candidarsi : Assunzioni Poste Italiane giugno 2019: posizioni aperte e come candidarsi La ricerca di offerte di lavoro disponibili da Poste Italiane sono tra le più frequenti da parte di chi sta cercando un’occupazione. Per questo motivo, periodicamente, andiamo a elencare quali sono le posizioni aperte, consultabile in ogni caso sul portale di erecruiting di Poste Italiane. Inoltre è possibile inviare anche un’autocandidatura, presso l’apposita pagina, ...

Poste Italiane - sciopero oggi 3 giugno/ Manifestazione a Roma : servizi a rischio : sciopero Poste Italiane oggi 3 giugno: i lavoratori si riuniscono a Roma in occasione di una Manifestazione davanti alla sede dell'Azienda.

Poste Italiane : 1.438 nuovi “punto poste” per rafforzare la rete e-commerce d’Italia : Per il ritiro e la consegna dei pacchi acquistati su internet sono operativi 1.438 nuovi punti che saliranno ad oltre 3.500...

Lettera di reclamo Poste Italiane : come scriverla e a che serve : Lettera di reclamo Poste Italiane: come scriverla e a che serve Non sempre Poste Italiane svolge con assoluta diligenza i suoi compiti e i suoi servizi verso l’utenza rappresentata dai cittadini italiani. Ecco allora che emerge l’utilità e l’importanza di una Lettera di reclamo nei confronti degli uffici postali. Vediamo di seguito cosa è opportuno sapere in merito. Se ti interessa saperne di più su come scrivere una ...

Poste Italiane : buoni fruttiferi postali e rendimento - a cosa stare attenti : Poste Italiane: buoni fruttiferi postali e rendimento, a cosa stare attenti I titolari dei buoni fruttiferi di Poste Italiane devono stare attenti ad alcuni elementi chiave per ottenere il giusto rendimento. Si parla spesso di risparmiatori che si recano presso gli uffici postali per riscuotere il dovuto, per poi sbarrare gli occhi di fronte alle cifre effettivamente liquidate. Qui non parliamo solo dei buoni fruttiferi trentennali degli ...

Raccomandata Market 665 - 649 - 689 - 648 o senza codice : cosa significa l’avviso - tracking Poste Italiane e di Inps : La Raccomandata Market deve essere obbligatoriamente consegnata nelle mani del destinatario dal postino, ma, nel caso il destinatario non si trovi a casa o sia impossibilitato a firmare la Raccomandata, il postino rilascerà un avviso di giacenza, ovvero un biglietto che affermi che la Raccomandata è stata portata al destinatario, senza essere consegnata, quindi sarà possibile ritirarla all’ufficio postale. Da diverso tempo l’avviso di giacenza ...

Piani di risparmio Poste Italiane : buoni fruttiferi e opposizione rimborso : Piani di risparmio Poste Italiane: buoni fruttiferi e opposizione rimborso Chi è in cerca di soluzioni comode per investire i propri risparmi, ma soprattutto sicure e con un livello di rischio praticamente azzerato, guarda spesso a Poste Italiane, ai suoi Piani di risparmio e in particolare ai buoni fruttiferi postali. I Bfp sono disponibili in due modalità: cartacei e dematerializzati, ovvero digitali. E oggi c’è la possibilità di ...

Poste Italiane cambia le vecchie cassette d’impostazione : In provincia di Catania, Poste Italiane cambia le vecchie cassette d’impostazione. Le storiche cassette rosse che dal 1961 arredano le

Poste Italiane : assunzioni estate 2019 per postini con diploma e laurea : Poste Italiane: assunzioni estate 2019 per postini con diploma e laurea Le offerte di lavoro di Poste Italiane non si fermano neanche durante l’estate. Sono diversi i profili ricercati dal Gruppo. Oltre ai consulenti finanziari già segnalati lo scorso mese, Poste cerca anche figure di Front End (ma solo per Bolzano) e portalettere. Quest’ultimo reclutamento è attivo praticamente in tutta Italia. Andiamo a vedere i requisiti richiesti e tutte ...

Poste Italiane cerca portalettere per mesi estivi : assunzioni in Piemonte e altre regioni : Poste Italiane, la principale azienda italiana nel settore della comunicazione postale, sta attualmente svolgendo delle ricerche funzionali all'assunzione di nuove figure da inserire nel proprio organico. Tali selezioni riguardano, più nello specifico, portalettere, che verranno assunti con un contratto a tempo determinato a decorrere dal prossimo mese di giugno....Continua a leggere