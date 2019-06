Per Phil Spencer la retrocompatibilità di Xbox Scarlett è sinonimo di rispetto verso il

Philips - i nuovi monitor 4K HDR : top di gamma Per multimedia e lavoro. La nostra prova : I modelli Brilliance 328P6VU e Momentum Gaming monitor 436M6VBPAB a confronto. Prestazioni di alto livello e costi contenuti sia per la produttività che per l'intrattenimento

Villa Pamphili : Per studenti ‘giornata a parco legalità’ con Polizia di Stato : Roma – A Roma torna martedi’ 28 giugno, a Villa Doria Pamphili, ‘Una giornata al parco della legalita’ – La Polizia di Stato incontra gli studenti’, l’iniziativa organizzata nell’ambito di ‘Scuole sicure’, a cura della Questura di Roma e promossa dal commissariato Monteverde. Dedicata alla memoria del soprintendente capo Alfonso Cardinale, l’evento sara’ una vera e propria ...

Phil Spencer delinea i piani Per combattere la tossicità nei videogiochi : Il boss di Xbox, Phil Spencer, afferma di essere consapevole dei problemi che l'industria dei videogiochi affronta da una prospettiva culturale - problemi come tossicità, abusi, molestie e atteggiamenti di esclusione che possono mantenere i benefici del gioco dal diffondersi al di là della "popolazione" più hardcore e tradizionale.Così ora Spencer dice che Microsoft sta lanciando un'iniziativa a livello di settore per combattere questi problemi ...

Dieta del Dottor Phil - bruci grassi e Perdi peso : La motivazione è tutto. Questa la premessa della Dieta ideata dal Dottor Phil, autore televisivo, psicologo ed ex atleta, famoso negli Stati Uniti per il suo omonimo e seguitissimo show. Come mai il Dottor Phil è così amato dal pubblico? È presto detto, il suo approccio nei confronti dell’obesità è di tipo comportamentale oltre che nutrizionale. La motivazione, infatti, gioca un ruolo fondamentale in questo percorso. La Dieta del Dr. Phil ...

Nba - playoff : Toronto travolge Philadelphia - tutto facile Per Denver : Due vittorie travolgenti. I Toronto Raptors dominano in gara-5 contro i Philadelphia 76ers all'Air Canada Centre e si portano sul 3-2 nella serie grazie a un'ottima prova di squadra, che vale il 125-...

Basket - NBA Playoff 2019 : larghe vittorie Per Toronto su Philadelphia e Denver su Portland : Due le partite giocate nella notte dei Playoff NBA. Lanciati da un decisivo parziale di 37-17 nel secondo quarto i Toronto Raptors si aggiudicano tra le mura amiche per 125-89 gara-5 delle semifinali di Eastern Conference sui Philadelphia 76ers portandosi 3-2 nella serie e ora, battendo i rivali in gara-6 nella notte tra giovedì e venerdì, potranno tornare nelle finali a Est come accadde nel 2016, quando furono sconfitti in sei partite dai ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Leonard trascina Toronto in casa di Philadelphia! Denver sbanca Portland - entrambe le serie in Perfetta parità : Arrivano due successi esterni nella notte dedicata alla gara-4 delle semifinali dei Playoff NBA 2019. Toronto si impone in casa di Philadelphia grazie ad una prestazione da autentico fuoriclasse di Kawhi Leonard, mentre Jamal Murray e Nikola Jokic sono gli artefici principali della vittoria di Denver sul campo di Portland. entrambe le serie si trovano al momento sul punteggio di 2-2, in attesa delle ultime partite che faranno la differenza e ...

A Londra nozze suPer intime Per Jude Law e la sua Phillipa : Jude Law è convolato a nozze in gran segreto con la psicologa Phillipa Coan. Una cerimonia civile super intima - nessun amico celebre, solo i familiari - al municipio di Londra Old Marylebone. Philippa, a cui è legato dal marzo 2016, per la cerimonia a sorpresa - scrive The Sun - ha optato per un mini-abito bianco. È il secondo matrimonio per l'idolo sexy britannico, 46 anni, dopo quello con l'attrice Sadie Frost, da cui ha divorziato nel ...

Liegi - Fuglsang : ‘Alaphilippe mi ha detto che sPerava vincessi io’ : A 34 anni Jakob Fuglsang sta vivendo il momento d’oro della sua lunga carriera, iniziata con la mountain bike e approdata al World Tour nell’ormai lontano 2009. Dopo aver trovato grandi risultati nelle corse di una settimana ed aver mancato il salto nei grandi giri entrando solo una volta nella top ten, il corridore danese ha scoperto una nuova vocazione per le classiche in questa primavera. Dalla Strade Bianche alle Ardenne Fuglsang è stato il ...

Google Stadia : Per Phil Harrison non ci saranno problemi con la velocità della banda larga : In seguito all'annuncio di Google Stadia, il servizio di cloud gaming del colosso di Mountain View in arrivo quest'anno, una porzione significativa di giocatori è rimasta scettica per via della velocità della banda larga attualmente disponibile in alcuni paesi del mondo.Come riporta WCCFtech, Phil Harrison, vicepresidente di Google, di recente ha ribadito che la qualità delle connessioni sarà più che sufficiente nei mercati in cui verrà lanciato ...

Ciclismo - Alaphilippe in pole Per la Liegi-Bastogne-Liegi : A 15 segue il campione del mondo Valverde, che a Liegi ha festeggiato per ben quattro volte nella sua strepitosa carriera. Con il quinto centro raggiungerebbe il record di Eddy Merckx. Alla stessa ...