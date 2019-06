Pamela Prati gate | Anna Falchi spiazza tutti | ' Le agenzie creano casi di gossip'

'Live-Non è la D'Urso' : stasera 12 giugno il ritorno di Pamela Prati e Francesca De Andrè : La tredicesima puntata di "Live-Non è la D'Urso" si preannuncia ricca di colpi di scena: a poche ore dalla diretta, sul web è stata diramata la lista degli ospiti che accoglierà stasera Barbara in studio. Per la parte dedicata al Grande Fratello ci saranno sia la vincitrice Martina Nasoni che Francesca De Andrè; quest'ultima si confronterà con l'ex fidanzato Giorgio "nascosto" in una delle 5 sfere. Grande attesa anche per il ritorno di Pamela ...

Stasera Pamela Prati a LIVE – NON È LA D’URSO - anticipazioni e ospiti : Nuovo appuntamento su Canale 5 con LIVE – non è la D’Urso, la cui durata – visto il successo ottenuto finora – è stata allungato di alcune puntate. In PRATIca il programma condotto da Barbara D’Urso ci farà compagnia fino al 3 luglio, in attesa di riprendere poi con la nuova stagione televisiva. Ecco anticipazioni e ospiti di questa sera: Stasera, mercoledì 12 giugno 2019, in prima serata su Canale 5, nuovo ...

Pamela Prati in un'intervista si definisce 'distrutta' : Pamela Prati torna a parlare di sé in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, confessando le sue sensazioni dopo la fine del caso mediatico Caltagirone. Il caso Prati-Caltagirone Tutto ha avuto inizio a dicembre 2018, quando Pamela Prati ha dichiarato in una lunga intervista di aver incontrato il grande amore della sua vita. Il suo fidanzato, Mark Caltagirone, è stato descritto come un imprenditore di successo, perennemente in viaggio che ...

Pamela Prati dopo lo scandalo Mark Caltagirone : "Sto male - sono dimagrita tantissimo" : La showgirl, protagonista di una bufera mediatica senza precedenti, sta cercando di voltare pagina e continua a dichiararsi...

Pamela Prati su Chi - frecciata a Barbara D'Urso e grazie alla Toffanin : 'L'unica a capire' : Il numero di Chi che è uscito oggi, contiene le prime dichiarazioni esclusive di Pamela Prati sul caso di cui tutta l'Italia ha parlato per mesi: la sua storia d'amore con Mark Caltagirone. Oltre a confermare di essere la vittima di un sistema architettato da terzi, la showgirl ha commentato con tono polemico il modo con il quale è stata raccontata la sua vicenda negli studi di Barbara D'Urso. Un bel pensiero, invece, la 60enne l'ha avuto per ...