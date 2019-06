MotoGp – Dovizioso spaventa Marquez | “Montmelò? Sono convinto che…”

MotoGp - GP Catalogna 2019 : Andrea Dovizioso obbligato a guadagnare punti su Marquez per evitarne la fuga : Marc Marquez 115 punti, Andrea Dovizioso 103. Dopo sei gare del Mondiale 2019 di MotoGP il campione forlivese avrebbe probabilmente apposto la sua firma su un andamento simile. 12 lunghezze di distacco nei confronti del campione del mondo in carica, dopotutto, sono un viatico interessante in vista della fase decisiva del campionato, ma il portacolori della Ducati è consapevole di non poter sbagliare nemmeno una virgola per non vedere scappare il ...

MotoGp - il piano diabolico di Petrucci e Dovizioso : in Ducati nasce l’alleanza anti-Marquez : Presenti entrambi a Misano per la tappa del campionato DTM, Dovizioso e Petrucci sono tornati a parlare del Gp del Mugello vinto dal ternano La vittoria ottenuta al Mugello, la prima in carriera, è ancora ben impressa nella mente di Danilo Petrucci e ci resterà per molto tempo. Il ternano è riuscito a beffare sia Marc Marquez che il compagno di squadra Dovizioso, salendo sul gradino più alto del podio nella gara più attesa della ...

MotoGp - splendido regalo al Mugello per Dovizioso e Petrucci : consegnate ai piloti due Ducati MIG-RR : In occasione del week-end del Mugello, i due piloti Ducati hanno ricevuto una E-MTB ciascuno per godersele nel tempo libero Il Gran Premio d’Italia al Mugello è stata l’occasione per consegnare ad Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci due nuovissime Ducati MIG-RR. I due piloti ufficiali del team Mission Winnow Ducati avranno a disposizone le E-MTB per completare il loro allenamento e godersi il tempo libero. La Ducati MIG-RR è una E-MTB da ...

MotoGp - Marquez prova a mettere zizzania in casa Ducati : “Petrucci è più veloce di Dovizioso…” : Il pilota della Honda ha parlato della situazione che si respira in casa Ducati, provando a mettere zizzania tra Petrucci e Dovizioso Momento positivo per Marc Marquez, il campione del mondo in carica guida la classifica mondiale piloti, precedendo Dovizioso e Rins rispettivamente di 12 e 27 punti. Alessandro La Rocca/LaPresse Un gap tranquillizzante da cui però lo spagnolo non si fa tentare, preferendo rimanere con i piedi per terra e ...

Video/ MotoGp : highlights del Gp di Valencia 2018 e classifica piloti. Dovizioso trionfa sotto il diluvio! : Video Motogp: gli highlights del Gp di Valencia 2018 al Ricardo Tormo. Ecco la classifica del mondiale piloti dopo l'ultima gara di stagione.

MotoGp - GP Italia 2019 : vittoria agrodolce per la Ducati. Petrucci in trionfo - ma Dovizioso perde altri punti da Marquez : La Ducati vince il Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP e completa il proprio tris al Mugello. Sulla pista toscana, infatti, la scuderia di Borgo Panigale vince da tre anni di fila e, aspetto davvero particolare, lo ha fatto con tre piloti differenti. Il primo è stato Andrea Dovizioso nel 2017, quindi Jorge Lorenzo un anno fa, prima del trionfo di Danilo Petrucci di oggi. Il pilota ternano ha, con pieno merito, centrato il primo successo ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGp - GP Italia 2019 : “Aver perso punti nei confronti di Marquez al Mugello non è positivo” : E’ arrivato un terzo posto per Andrea Dovizioso nel GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Mugello, il forlivese puntava molto, credendo che la Rossa potesse consentirgli di replicare il risultato del 2017. L’esito non è stato di certo negativo, visto il successo del compagno di team Danilo Petrucci ma è chiaro che il secondo posto del campione del mondo in carica Marc Marquez non è una buona ...

VIDEO GP Italia MotoGp 2019 - highlights e sintesi : Petrucci vince al Mugello - Dovizioso terzo - Valentino Rossi cade : Danilo Petrucci ha vinto il GP d’Italia 2019, sesta tappa del Mondiale MotoGP. L’alfiere della Ducati si è imposto al termine di una gara spettacolare e davvero molto avvincente, il ternano ha conquistato il primo successo in carriera e ha festeggiato di fronte al caloroso pubblico del Mugello. Marc Marquez ha concluso in seconda posizione e ha guadagnato quattro punti importanti in classifica generale su Andrea Dovizioso che si è ...

MotoGp – Petrucci da applausi al Mugello - dopo la vittoria il pensiero va a Dovizioso : “metà è sua! Mi dispiace” : Danilo Petrucci, la risposta alle critiche con la vittoria speciale di oggi al Mugello ed il dispiacere per l’entrata in curva su Dovizioso Una prima vittoria speciale per Danilo Petrucci: il ternano ha trionfato oggi al Mugello, davanti al suo pubblico, con la Ducati ufficiale. Costanza e impegno hanno premiato Petrucci, che al Gp d’Italia si è lasciato alle spalle Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Una gioia incontenibile, che ...

MotoGp Mugello - Petrucci vince per la prima volta davanti a Marquez e Dovizioso. Rossi fuori : Il Mugello giallo, uniforme e speranzoso, si scolora definitivamente all’ottavo giro. E’ il momento in cui Valentino Rossi, eterno uomo delle rimonte, cade e si ritira. Il dottore, dopo un weekend da ritiro, parte 18° e questa volta non ha le forze per recuperare. prima passa un altrettanto sbiadito Jorge Lorenzo, si porta 15°, poi sbaglia ed esce di pista. Rientra 22°, si rimette in corsa, ma il secondo errore gli costa la gara: ...

MotoGp – Dovizioso elogia Petrucci al Mugello : “ha avuto le palle. Se dopo questa vittoria litighiamo? Dico…” : Andrea Dovizioso elogia Danilo Petrucci dopo la vittoria al Mugello: il pilota di Forlì fa i complimenti al compagno di scuderia e parla del loro rapporto Termina al terzo posto la gara del Mugello di Andrea Dovizioso. Il pilota Ducati ha accarezzato l’idea del successo, salvo poi farsi superare da Marquez e soprattutto da Petrucci, suo compagno di scuderia, nel finale. Proprio Petrucci ha conquistato il primo posto sulla pista, ...

MotoGp – Marquez - la vittoria contro Dovizioso e la risposta a Lorenzo : che affondo al compagno di squadra al Mugello : Marc Marquez analizza la gara del Mugello: dal secondo posto al Gp d’Italia alle richieste di Jorge Lorenzo alla Honda Secondo posto per Marc Marquez oggi al Mugello, dove la festa è tutto per Danilo Petrucci, alla sua prima vittoria in carriera. Il pilota della Honda, partito dalla pole position al Gp d’Italia, non è riuscito a trionfare davanti al pubblico italiano, ma si è inserito nel mezzo delle Ducati, piazzandosi davanti ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Italia 2019 : “Vincere qui è speciale - ringrazio Dovizioso per avermi sostenuto” : E, dopo una lunga sofferenza, le critiche e qualche esternazione ardita, oggi è il giorno del meritato trionfo per Danilo Petrucci. Nel GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di MotoGP, il tracciato del Mugello è stato il teatro della prima sinfonia del centauro ternano che, in sella alla Ducati, ha realizzato il suo sogno: vincere e dimostrare di essere all’altezza della situazione. Non ci poteva essere luogo più bello per farlo ...

Petrucci - trionfo al Mugello. Epica prima vittoria in MotoGp : piegati Marquez e Dovizioso : Danilo Petrucci ha vinto il Gran Premio d’Italia per la classe MotoGP. In una gara tiratissima fino all’ultimo giro il pilota della Ducati ha preceduto la Honda di Marc Marquez e il compagno di squadra Andrea Dovizioso, terzo. Ai piedi del podio la Suzuki di Alex Rins. Ritiro all’ottavo giro per Val