Maltempo | grandine e allagamenti nel Bresciano

Maltempo al Nord - fiumi e laghi esondati : chiuso il lungolago di Como - la grandine devasta i campi : L'Italia settentrionale nella morsa del Maltempo. Nelle ultime ore, la maggior parte delle regioni settentrionali del nostro paese sono state colpite da violenti piogge e grandinate, che hanno...

Maltempo - è allerta grandine : “A rischio il 25% della frutta” : È allarme grandine in Italia dove dall’inizio dell’anno sono state registrate 86 grandinate più di una ogni due giorni, con un balzo del 48% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in occasione della perturbazione che ha colpito il nord Italia sulla base dei dati Eswd, la banca dai degli eventi estremi in Europa. La grandine – sottolinea la Coldiretti – è l’evento più temuto dagli ...

Allerta Meteo Estofex - Nord Italia nella morsa del Maltempo : grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forti raffiche di vento : Allerta Meteo – Continua l’emergenza maltempo sull’Europa Centrale e sul Nord Italia, già colpiti nelle score ore da fenomeni intensi ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso altri avvisi per la giornata odierna. In particolare, Allerta di livello 1 per il Nord Italia, l’Austria meridionale e la Slovenia per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi. Livello 1 per la Danimarca orientale e la Svezia ...

Maltempo con violenti temporali e grandine su parte del Nord ovest. Caldo afoso al Centro sud : Roma - Nelle ultime ore la Valle d'Aosta ed il Piemonte sono state ripetutamente colpite da forti temporali e nubifragi, con allagamenti, disagi e locali violente grandinate. Alcuni escursionisti sono rimasti bloccati nella zona del Monte Bianco, con i soccorsi resi difficoltosi dal Maltempo. Allagamenti, smottamenti e violente grandinate in Val Formazza, qui con caduta massi nelle strade e fiumi in piena, così come in generale tra ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme Maltempo per l’Europa centrale : attenzione a nubifragi e grandine sul Nord Italia : Allerta Meteo – Mentre il Centro-Sud continua a soffocare nel caldo africano, sul Nord Italia incombe la minaccia maltempo ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato i suoi avvisi. In particolare, è stata emessa un’Allerta di livello 2 per il Nord Italia, la Svizzera, la Germania e la Polonia Nordoccidentale principalmente per grandine di dimensioni molto grandi, nubifragi, forti raffiche di vento e tornado. Un livello di ...

Forte Maltempo in Francia : violenti temporali con grandine di 5cm e raffiche a 140km/h. Adolescenti colpiti da fulmine [FOTO e VIDEO] : violenti temporali si sono abbattuti sul nord della Francia nelle scorse ore, in particolare sull’Ile de France e su Hauts-de-France con piogge intense, forti raffiche di vento, chicchi di grandine di grandi dimensioni e un’intensa attività elettrica. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 105km/h in cima alla Torre Eiffel, ma 138km/h a Septsarges (regione Grand Est) e 132km/h a Rocroi (Grand Est). Spettacolare il video che trovate in fondo ...

Maltempo : grandine killer nei campi - Italia divisa in due : Il Maltempo ha colpito a macchia di leopardo il Sud Italia con bombe d’acqua e grandine che fanno salire il conto dei danni nelle campagne Italiane dove quest’anno si rischia di perdere un frutto su quattro, dalle fragole alle ciliegie, dalle nespole alle albicocche, dalle pere ai meloni fino ai cocomeri: è quanto emerge dal primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ultima perturbazione che interessa il sud mentre a centro nord dove ...

Maltempo - Maggio “pazzo” : freddo e grandine fanno impennare il prezzo delle Ciliegie - fino a 20 euro al chilo! : Il Maltempo che in questi ultimi giorni ha interessato diverse aree del paese ha prodotto un rialzo dei prezzi al dettaglio per una serie di beni ortofrutticoli, portando i listini alle stelle. Lo afferma il Codacons, che avverte circa il rischio speculazioni, sempre in agguato nel settore alimentare. ”I prezzi delle Ciliegie sono schizzati alle stelle – denuncia il presidente Carlo Rienzi – A Milano arrivano a costare 20 euro ...

Meteo - inizia il weekend di Maltempo : temporali e grandine a Milano [VIDEO] : Come anticipato nei giorni scorsi su MeteoWeb, sarà un ultimo weekend di maggio caratterizzato da violenti temporali da Nord a Sud in Italia. In questo momento, i temporali sono concentrati al Nord Italia, particolarmente ad ovest. La Brianza è stata colpita da pioggia intensa e grandine nel pomeriggio, come mostrano i video che trovate in basso. Dai quasi +25°C delle ore 15, Milano è passata ai +16°C attuali, nuvoloni grigi hanno ricoperto la ...

Maltempo : stese le reti contro la grandine in arrivo : “E’ allarme nelle campagne per l’arrivo di temporali con grandine che è la più temuta nelle campagne in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi“: è quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che “nelle zone interessate dall’arrivo del Maltempo sono particolarmente concentrate le coltivazioni di frutta e sono state stese a protezione le reti antigrandine che ...

Meteo Italia : Maltempo in arrivo nel week end con temporali - grandine e nubifragi : Quest’anno la primavera sembra non voler proprio arrivare sulla nostra penisola. I valori di questo periodo sono piuttosto sotto la media, rispetto agli altri anni. Per vedere un tempo stabile e soleggiato bisognerà attendere ancora un po’. Sul fronte Meteo infatti, è previsto un peggioramento per il week end alle porte ed interesserà gran parte delle regioni. L’Italia attualmente si trova intrappolata in un vero e proprio vortice di bassa ...

Maltempo - Cia Puglia : “Danni per la grandine - situazione critica” : “La mancata apertura della campagna assicurativa agrumi, dopo i danni di questi giorni, avvilisce gli agricoltori che hanno perso il raccolto. I produttori sono disperati. Gli agrumi non saranno risarciti: il paradosso e’ che la grandine e’ considerata un’avversita’ garantita ma nessuna compagnia stipula polizze anzitempo. La politica deve trovare una soluzione e rispondere al grido di dolore del mondo agricolo in ...

Maltempo : Confagricoltura Verona - grandine e freddo - gravi danni a cereali e ai vigneti : Verona, 13 mag. (AdnKronos) - Ancora grandine e freddo nel Veronese, con gravi danni ai cereali, alle orticole e ai vigneti. La tempesta di sabato ha colpito una vasta zona del Basso Veronese, in particolare Isola della Scala e poi Isola Rizza, San Bonifacio e Pressana, allargandosi di nuovo verso L

Maltempo in Puglia - grandine e vento : gravi danni all’agricoltura nel Tarantino e nel Barese : La Puglia è stata duramente colpita dal Maltempo nella giornata di ieri: grandine, vento e pioggia hanno provocato gravi danni all’agricoltura nel Tarantino e nel Barese. Particolarmente bersagliate, segnala la Cia Agricoltori Due Mari di Taranto-Brindisi, sono state le zone di Ginosa, Mottola e Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, ma anche la Valle D’Itria e parte della provincia di Bari. “I danni sono ingenti ...