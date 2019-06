Luigi Di Maio trema | Beppe Grillo scrive al Fatto | Il M5s deve ricominciare da

Luigi Di Maio dichiara guerra a negozi cinesi e pakistani : “Aumenterò controlli su queste attività” : Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, dichiara guerra alle attività commerciali gestite da "cinesi e pakistani", parlando degli irregolari in Italia che "lavorano in modo illegittimo in piccole attività poco trasparenti, che evadono il fisco, non emettono scontrini e vendono prodotti non registrati, nocivi per la salute, facendo concorrenza sleale".Continua a leggere

Luigi Di Maio sospetta di Conte : "A che gioco gioca". La foto - il Quirinale - il sondaggio : cosa non torna : Ha fatto un balzo sulla sedia, Luigi Di Maio, quando ha visto la foto casual con i suoi cagnolini che Giuseppe Conte ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale. Un cambio di paradigma per il molto istituzionale premier, non casuale. "Che gioco sta facendo? Si è montato la testa? O è tropp

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - cambia il quadro : "Qui gatta ci cova" - li stanno fregando? : "Qui gatta ci cova". Matteo Salvini e Luigi Di Maio iniziano a sospettare sia del presidente Sergio Mattarella e della sua intenzione di avallare una "crisi senza voto" per piazzare a Palazzo Chigi un nuovo Mario Monti pro-Ue, sia di chi continua a tirarli per la giacchetta auspicando una sfiducia a

Luigi Di Maio : “Il Movimento 5 Stelle è disorganizzato - non può essere sempre colpa mia” : Luigi Di Maio è intervenuto su Rtl 102.5, spiegando che il Movimento 5 Stelle ha bisogno urgente di essere riorganizzato: "Da sei anni tutto quello che succede è colpa mia - ha detto Di Maio - il Movimento così com’è non può andare avanti se non si dà un radicale cambiamento alla sua struttura organizzativa, servono nuovi referenti regionali e nazionali".Continua a leggere

Luigi Di Maio : “Diventare padre? Lo spero con tutto il cuore” : Il vice premier Luigi Di Maio si augura “con tutto il cuore” di diventare padre, ma al momento ha altri problemi sui quali lavorare. È stato lui stesso a spiegarlo intervenendo ai microfoni di Rtl 102.5: alla domanda se vorrà diventare padre un giorno ha infatti risposto “lo spero con tutto il cuore“. E non ci sta lavorando su questo? gli è stato chiesto ancora, facendo riferimento alla sua relazione con la giornalista ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - tregua per unirsi contro Conte : il retroscena dal vertice di Palazzo Chigi : Il vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i suoi due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio è servito almeno a due cose: ad assicurare che "il governo va avanti" e a saldare perlomeno l'alleanza tra i leader di Lega e M5s. Non solo sui Contenuti (è stato suggellato lo "scambio" tra il

Mario Draghi - il suo ruolo : piano per fermare Matteo Salvini e Luigi Di Maio - retroscena dal Colle : Giuseppe Conte e Giovanni Tria non andranno allo scontro con l'Europa. I due ne sono certi e in queste ore sono in continuo contatto telefonico per definire la linea che il presidente del Consiglio dovrà tenere quando incontrerà i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, nel vertice di gover

Luigi Di Maio e Virginia Saba - weekend romantico : bikini impazzito in piscina : Procede a gonfie vele l'amore tra Luigi Di Maio e Virginia Saba, la sua bionda fidanzata. Per il vicepremier è stato un weekend all'insegna dell'amore. La sua compagna, davvero molto amante dei social, ha postato su Instagram un piccolo reportage della loro giornata insieme, tra scatti di coppia e f

Ballottaggi - Luigi Di Maio esulta per Campobasso : disastro grillino - ma il capo politico... : Bottino magro per il M5s ai Ballottaggi: il saldo dei grillini è di tre città perse, si impongono soltanto a Campobasso, in Molise. E Luigi Di Maio trova tempo e modo per esultare per questo (magrissimo) risultato. Lo fa in un intervento a L'Italia s'è desta, su Radio Cusano Campus: "Sono contento p

Luigi Di Maio : "Dal vertice di stasera mi aspetto il sì al salario minimo" : Il vertice di stasera tra Giuseppe Conte e i due vicepremier “andrà bene se rimettiamo al centro della stanza i cittadini”. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio a Radio Cusano Campus.“Mi aspetto risposte sul salario minimo e che la Lega ritiri gli emendamenti che provano a fermarlo. Mi aspetto l’accordo sull’abbassamento delle tasse con il carcere per i grandi evasori. Mi aspetto il sì alla lotta ai ...

Luigi Di Maio in ginocchio da Grillo - richiesta disperata : "Me lo devi fermare". Retroscena : esplode il M5s : In ginocchio da Beppe Grillo. Il capo del M5s Luigi Di Maio è andato a Villa Corallina, residenza estiva del fondatore dei 5 Stelle a Marina di Bibbona, con una richiesta precisa: fermare Roberto Fico. Il Retroscena della Stampa delinea nell'ingombrante presidente della Camera, esponente dell'ala si

Luigi Di Maio già fatto fuori da Casaleggio. M5s a Di Battista in coppia con una donna : chi è lei : Un ticket "diabolico" con Alessandro Di Battista. C'è qualcosa che Matteo Salvini ancora non ha capito su Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle, e prova a spiegarglielo Luigi Bisignani sul Tempo. Il leader della Lega "fa un punto d'onore nel rispettare il patto leonino stretto con Di Maio", spiega B

Luigi Di Maio - rimpasto e "graticola". Voce dal cuore M5s : "Forse perché lui ne ha due?" - tirano giù il capo : Nel Movimento 5 Stelle l'hanno già chiamata "la graticola", e potrebbe essere il nuovo fronte di scontro con Luigi Di Maio. Il capo grillino è andato a pranzo con Beppe Grillo a Marina di Bibbona per fare il punto della situazione dopo il disastroso voto delle europee e per capire come muoversi ora,

Pietro Senaldi : "Il gregge di Luigi Di Maio è allo sbando ed è un pericolo per Matteo Salvini" : Da dieci giorni, per la precisione da quando ha vinto le elezioni europee trascinando la Lega oltre il 34% dei consensi, c'è un solo uomo al governo. La sua maglia non si sa se è più verde o più blu, però il suo nome è di sicuro Matteo Salvini. Unicamente da lui dipende la sopravvivenza dell'esecuti