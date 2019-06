James Rodriguez-Napoli – Si fa sul serio | rinnovata l’offerta al Real Madrid

Fabian Ruiz piace al Real Madrid. È lui l’incastro per James Rodriguez al Napoli : Il Corriere del Mezzogiorno parla lungamente della trattativa tra il Napoli e James Rodriguez. E’ stato lo stesso colombiano a non escludere l’indiscrezione che lo rende oggetto del mercato del Napoli. De Laurentiis, ieri, a proposito della possibilità che il calciatore arrivi a Napoli ha lasciato aperta la porta con un criptico “Vedremo“. Di certo ci sono stati anche i contatti di James con Ancelotti, che lo ha allenato ...

Mattino : per l’affare James Rodriguez il Napoli ha la carta Branchini - amico di Ancelotti : Il Mattino svela un interessante retroscena sull’affare James Rodriguez al Napoli, si tratta di Giovanni Branchini. Un guru del mercato nazionale e internazionale, ma anche grande amico di Carlo Ancelotti Giovanni è l’amico così definito dallo stesso Ancelotti in una recente intervista che tesse le tele ogni volta che sia necessario C’è lui dietro tante grandi operazioni di mercato come Ronaldo all’Inter, Rui Costa dalla Fiorentina ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis fa sul serio per James Rodriguez : Ancelotti la carta per convincerlo : Il presidente del club azzurro ha messo nel mirino il colombiano, tornato al Real Madrid dopo la fine del prestito al Bayern Monaco Il Napoli ha messo gli occhi su James Rodriguez, tornato al Real Madrid dopo il prestito biennale al Bayern Monaco. Il colombiano piace eccome al club del presidente De Laurentiis, che ha dato mandato all’agente Jorge Mendes di sondare la disponibilità di Florentino Perez a cedere il giocatore a cifre ...

Il “vedremo” di De Laurentiis conferma l’interesse per James Rodriguez e Lozano : Il CorSport ritorna sul “vedremo” pronunciato ieri da De Laurentiis ai microfoni di Sportmediaset https://www.ilnapolista.it/2019/06/de-Laurentiis-chiude-la-porta-a-icardi-non-lo-compro/, quando gli è stato chiesto se è reale l’interesse del Napoli per James Rodriguez e Hirving Lozano Un “vedremo” che fa ipotizzare che l’idea esiste davvero e che tra le pieghe del mercato, pur in mezzo a tante difficoltà, “c’è aria fresca e talento allo stato ...

James Rodriguez : il trequartista mancino con fiuto per il gol e star dei social : Sul Corriere dello Sport un ritratto di James Rodriguez. Il colombiano è una superstar da social. Occupa il quarto posto dopo Cristiano Ronaldo, Neymar e Lionel Messi con oltre 91 milioni di followers tra Instagram (41 milioni), Facebook (32) e Twitter (18,1). Testimonial di celebri brand internazionali, come Adidas, Huawei, Calvin Klein e di marchi colombiani, per la pubblicità sui social prende quasi 400mila dollari a post. In Colombia è ...

De Maggio annuncia : “Doppio colpo in attacco per il Napoli : non solo James Rodriguez - mi dicono che arriverà anche…” : De Maggio sul mercato in entrata del Napoli Radio Kiss Kiss Napoli, Walter DeMaggio giornalista e direttore è intervenuto durante Radio Goal rilasciando alcune dichiarazioni: “Mercato? Ancelotti tratta col giocatore, Giuntoli parla col procuratore, De Laurentiis con Florentino Perez: si cerca di capire come realizzare il sogno, ci vuole pazienza e sangue freddo. Per James Rodriguez ci stanno provando, ma con calma. Il giocatore avrebbe ...

Tv Luna – James Rodriguez vuole solo il Napoli! Questa la proposta di ADL al Real Madrid : il prestito - le cifre : James Rodriguez-Napoli Il Napoli forte su James Rodriguez, secondo Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, il giocatore ha già comunicato al Real Madrid la propria decisione di volere solo il trasferimento a Napoli. “James Rodriguez in caso di cessione vuole solo il Napoli ed ha già informato della sua scelta il Real Madrid. La formula proposta da Aurelio De Laurentiis agli spagnoli è quella del prestito con diritto di riscatto. Al ...

RepNa : De Laurentiis lavora all’affare James Rodriguez. Trattativa nel vivo : Ancelotti vuole James Rodriguez, James Rodriguez vuole tornare ad essere allenato da Ancelotti. De Laurentiis prova a regalare al suo allenatore il top player colombiano. James ha dato la sua disponibiltà a ricongiungersi con il tecnico del Napoli, che lo ha già allenato al Real Madrid – che ne detiene il cartellino – e al Bayern, da cui si è appena svincolato per fine prestito. Secondo Repubblica Napoli le trattative sono entrate ...

Re Carlo chiama James Rodriguez. E il feeling torna a decollare : Sul Corriere dello Sport le manovre di avvicinamento del Napoli a James Rodriguez. Carlo Ancelotti ha iniziato a corteggiarlo tre mesi fa, quando l’attaccante ha capito che non sarebbe rimasto al Bayern. I due, legatissimi dalle passate esperienze insieme, sia al Real che al Bayern si sono sentiti e hanno chiacchierato un po’ per capire che margini ci fossero per trattare. Il quotidiano sportivo le chiama “chiacchierate di cortesia” ma certo da ...

Pedullà : “James Rodriguez-Napoli può diventare realtà : due aspetti a favore del club azzurro”. I dettagli : Pedullà: “James Rodriguez-Napoli può diventare realtà: due aspetti a favore del club azzurro”. I dettagli. Il costo del cartellino sotto i 50 milioni e l’ ottimo rapporto con Ancelotti. L’ esperto di calciomercato Alfredo Pedullà annuncia possibili sviluppi nella trattativa anche grazie a questi due aspetti di non poco conto. Ma non solo, perché gli eventuali sviluppi del decreto crescita potrebbero anche abbattere ...

Pedullà : “James Rodriguez possibile - il Napoli ci prova” : Il grande sogno di mercato del Napoli è il colombiano James Rodriguez del Real Madrid. Secondo Alfredo Pedullà, da non escludere. Anzi: “Una scintilla per il nuovo Napoli individuata da Ancelotti in James Rodriguez. C’è una spiegazione: ha i numeri giusti e vuole rilanciarsi. Si può abbattere il prezzo del cartellino le parole del giornalista del Corriere dello Sport con un video sull’edizione online e si può scendere ...