Hostage | trama | cast e curiosità del film con Bruce Willis

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Un thriller del 2005 che vedeal centro di una narrazione intensa e appassionante: questo èdiretto da Florent-Emilio Siri che viene trasmesso mercoledì 12 giugno su ReteQuattro dalle 21.25 circa in poi.: trailerJeff Talley è un poliziotto del dipartimento di Los Angeles, abile negoziatore nelle trattative con i rapitori in situazioni con ostaggi. Ma quando una missione finisce con la morte di una donna e un bambino, Jeff decide di ritirarsi in una piccola cittadina; i sensi di colpa per quanto accaduto lo portano lentamente ad allontanarsi anche dalla sua famiglia. Tuttavia, dovrà ben presto cancellare i fantasmi del passato e tornare in azione…(Pulp Fiction, La morte ti fa bella, Red, Unbreakable – Il predestinato, Armageddon – Giudizio finale, Trappola di cristallo, Sin City) veste i ...

controcampus : Consigliati per te stasera in TV ?? - zazoomblog : Hostage streaming: cast trama curiosità film stasera in tv - #Hostage #streaming: #trama #curiosità -