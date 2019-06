Fagioli scambiati per ovuli | disavventura per un turista in aeroporto

ilgiornale

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Mariagiulia Porrello Il passeggero atterrato a Malpensa proveniente dal Brasile è stato fermato perché aveva tutte le caratteristiche dell’ovulatore. Ma il mattino successivo ha espulso quanto aveva nell’intestino: legumi. Non eranocontenenti droga. Erano. Forse la prossima volta che prenderà un aereo, il passeggero proveniente dal Brasile fermato qualche giorno fa all'della Malpensa starà più attento a che cosa mangerà. A lui i legumi hanno fatto vivere una brutta avventura. Come riporta Varesenews, l’uomo, arrivato nello scalo lombardo dopo un volo transoceanico, è apparso particolarmente nervoso al momento dei controlli alla dogana. Corriere della droga, ilne aveva tutte le caratteristiche: il biglietto di ritorno per il Brasile dopo soli sette giorni, un bagaglio da stiva privo di vestiario e nessun famoigliare ad accoglierlo. Non solo. ...

