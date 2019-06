Ecco come si formano le polinie | gli enormi buchi nel ghiaccio invernale dell’Antartide

Smartphone - della loro intensa vita notturna sappiamo poco o niente. Ecco come difendersi : Un giornalista del The Washington Post, Geoffrey Fowler, ha affidato, verso la fine del mese di maggio, il suo fidato iPhone alle cure di un esperto di sicurezza per un esperimento tanto suggestivo quanto inquietante: tenerlo sotto controllo, soprattutto quando lasciato solo, e vedere se, di notte, facesse circolare dati e trasmettesse informazioni di sua iniziativa. E a loro insaputa. Fowler e il suo tecnico hanno scoperto, verso le quattro del ...

Dieta per eliminare grasso addominale e dimagrire : Ecco come funziona : La Dieta per eliminare il grasso addominale deve essere ipocalorica e deve essere abbinata ad una buona attività fisica mirata per la pancia

Maturità 2019 - Ecco come cambia l’esame : fra buste a scelta e doppie prove : Sono i ragazzi nati nel 2000 a sperimentare per primi la nuova Maturità. Sono poco più di 520mila quelli che andranno all’esame di stato. È la Maturità con due scritti (non più tre) e della prova mista quella del 2019. Ci sono doppie materie per tutti gli indirizzi possibili nella seconda prova. Latino e greco al classico, fisica e matematica allo scientifico. cambia anche l’orale: il candidato avrà tre buste fra cui scegliere da quella che ...

La nostra personalità influisce sulle droghe che preferiamo : Ecco come : Gli scienziati sono riusciti ad identificare delle correlazioni tra la personalità delle persone che fanno o no uso di sostanze e quali sostanze preferiscano. Vediamo insieme come gli esperti siano giunti a questa conclusione e quali droghe, a seconda della nostra personalità, tendiamo a preferire.Continua a leggere

MotoGp – Il viaggio in Giappone regala il sorriso a Lorenzo : “Ecco come è andata” : Jorge Lorenzo ed il viaggio in Giappone: le parole del maiorchino alla vigilia del Gp di Catalunya dopo l’incontro con i vertici Honda E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di MotoGp: i piloti si apprestano a disputare il Gp di Catalunya, con i campioni spagnoli che avranno una motivazione in più per far bene, gareggiando davanti al loro pubblico. Occhi puntatissimi su Jorge Lorenzo, che è reduce da un viaggio in ...

Ecco come potrebbe essere un Sony Xperia con sei fotocamere sul retro : Nell'ultimo anno il numero di fotocamere montate sugli smartphone in media è aumentato in maniera considerevole e anche Sony ha deciso di seguire questo trend L'articolo Ecco come potrebbe essere un Sony Xperia con sei fotocamere sul retro proviene da TuttoAndroid.

Spesa delle famiglie - Istat : “Nel Nord 800 euro in più al mese”. Ecco come viene riempito il carrello e su cosa si taglia : La Spesa media mensile delle famiglie è di 2.571 euro, sostanzialmente invariata rispetto al 2017 (+0,3%) ma in contrazione dello 0,9% se si considera l’inflazione dell’1,2 per cento. È la prima volta dal 2013 che si registra un dato negativo in termini reali: secondo i dati Istat, quindi, si interrompe la moderata dinamica positiva registrata tra il 2014 e il 2017. Le stime dell’Istituto nazionale di statistica fotografano ...

Cdp torna sul mercato con un bond retail : Ecco come funziona la nuova emissione : A distanza di quattro anni dalla prima obbligazione per investitori privati residenti in Italia, la Cassa fa il bis con un nuovo collocamento in offerta da oggi: fino a un miliardo di euro sul mercato...

Questa ‘Piccola palude degli orrori’ è una pianta che mangia le salamandre : Ecco come : Gli scienziati in Canada hanno trovato una pianta carnivora che li ha lasciati a bocca aperta: invece dei 'soliti' insetti e ragni, Questa pianta si nutre di salamandre giovani che uccide anche in 19 giorni. Vediamo insieme cosa c'è da sapere sulla pianta carnivora ribattezzata 'Piccola palude degli orrori’.Continua a leggere

Roma - Ecco come cambiano i giallorossi con Fonseca : sarà 4-2-3-1 : Fonseca Roma- Ci siamo, Fonseca sarà il nuovo allenatore della Roma in vista della prossima stagione, la quale si annuncia piuttosto avvincente. sarà rivoluzione, ma non totale. Il tecnico darà spazio al 4-2-3-1, con difesa confermato in blocco, anche se resta da valutare il futuro di Manolas e Kolarov. Il primo potrebbe lasciare la Roma […] L'articolo Roma, ecco come cambiano i giallorossi con Fonseca: sarà 4-2-3-1 proviene da Serie A ...

Il tachimetro è arrivato in Google Maps : Ecco come averlo subito - anche in Italia : Google Maps da oggi può vantare un'altra apprezzatissima funzionalità utile mentre si è alla guida, che si va ad aggiungere agli autovelox e alle segnalazioni di autovelox, incidenti e rallentamenti già disponibili. L'articolo Il tachimetro è arrivato in Google Maps: ecco come averlo subito, anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Ecco i droni per le consegne di Amazon - decollano e atterrano come un elicottero : I pacchi di Amazon arriveranno dal cielo. Sono stati presentati a Las Vegas i droni per le consegne del colosso dell'e-commerce che nei prossimi mesi entreranno in servizio sperimentale. I "Prime Air" possono decollare e atterrare verticalmente, come un elicottero, sono completamente elettrici, e sono in grado di coprire un raggio di 25 chilometri portando pacchi fino a un massimo di circa 2,3 kg di peso. Non si tratta di una novità assoluta, ...

Ecco come la connettività NFC può essere usata per attaccare uno smartphone Android : I moderni smartphone Android sono esposti ad un nuovo tipo di attacco denominato "Tap 'n Ghost" che può indurre falsi tocchi delle dita. Ecco come L'articolo Ecco come la connettività NFC può essere usata per attaccare uno smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

