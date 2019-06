Caos procure | azione disciplinare per i 4 togati del Csm Fonti Quirinale

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Il Procuratore generale della Cass, Riccardo Fuzio, ha promosso l’nei confronti dei quattro consiglieridel Csm, che si sono autosospesi, per la vicenda degli incontri con l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara e i deputati del Pd Cosimo Ferri e Luca Lotti, sulla nomina del nuovo procuratore di Roma.Si tratta deidi Magistratura Indipendente Corrado Cartoni, Antonio Lepre, Paolo Criscuoli e del consigliere Gianluigi Morlini che nei giorni scorsi ha lasciato Unicost. I quattro si erano impegnati a decidere, entro la fine della settimana, se tornare al Csm, come vorrebbero e come gli chiede di fare la corrente di Magistratura Indipendente, o se dimettersi, come sollecita l’Anm.L’avvio dell’non comporta automaticamente la sospensione dal Csm che in questi casi è facoltativa. Si tratta ...

