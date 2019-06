Caduta Froome – Il comunicato del Team Ineos | diverse fratture per il britannico

sportfair

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Ilha reso note le condizioni diattraverso unpubblicato sul proprio sito ufficiale Chrisnon correrà il Tour de France, adesso la notizia è ufficiale. A rivelarlo è ilcon unapparso sul proprio sito, dove si evince come le condizioni del corridoresiano davvero pessime. AFP/LaPresse Il keniano bianco ha riportato, che lo escluderanno dalla Grande Boucle 2019: “ilconferma che Chrisha subitogravi lesioni durante una ricognizione della quarta tappa del Criterium du Dauphine. Il 34enne si è schiantato verso la fine del suo percorso in ricognizione in Auvergne-Rhône-Alpes, subendoferite tra cui la frattura del femore destro, del gomito e di alcune costole.sarà costretto a lasciare il Giro del Delfinato, così come non potrà prendere parte al Tour ...

Eurosport_IT : Tour de France a rischio per Chris Froome: sospetta frattura del bacino dopo una caduta al Giro del Delfinato ???????… - infoitsport : Chris Froome, brutta caduta al Delfinato. Salta il Tour de France - infoitsport : Froome, caduta al Delfinato: salta il Tour de France -