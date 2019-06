Annalisa | nel video di “Avocado Toast” anche una bellissima cagnolona in cerca di una

Tutta colpa di Leonardo - Annalisa a DM : «In tv poche divulgatrici donne? E’ un fatto atavico. Nelle mie canzoni a volte provoco - ma c’è un motivo» : Annalisa Scarrone Annalisa si sente un’eccezione. Una cantante che fa la “divulgatrice scientifica” (in chiave pop) non è certo cosa comune. In attesa di sfornare un nuovo album – su cui si mantiene rigorosamente abbottonata – l’artista ligure torna in tv, in terza serata su Italia1, per raccontare le meraviglie della scienza con Tutta colpa di Leonardo. Dopo aver affrontato le figure di Einstein, Galileo, e ...