ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) “Stiamo peggiorando in tutto: nel linguaggio, nel modo di rapportarci gli uni con gli altri, in questa assurda aggressività. La politica dà un cattivissimo esempio, e i cittadini, il 90% ci sguazza”. Parole diche ha rilasciato un’intervista a Radio Capital: “Non credo in Dio, ma vedereildà undi vomito. E’ chiaro che tutto questo è strumentale. Il Papa che sa quello che fa, non impugna il, baciandolo. Sa che offenderebbe i santi nel momento in cui se ne serve. Fa parte della sua volgarità”, ha detto a Massimo Giannini e Jean Paul Bellotto. E qualche parola anche sul Movimento 5 Stelle: “Dal punto di vista politico sono nessuno. Si sono appiattiti”. FQ Magazine Chernobyl, la serie Sky che ricostruisce il disastro ...

fanpage : Andrea Camilleri contro Matteo Salvini: 'Quando impugna il rosario mi dà un senso di vomito' - MassimGiannini : Tra poco a @_CircoMassimo_ su @RadioCapital_fm intervista da non perdere con il grande maestro Andrea Camilleri, il… - FQMagazineit : Andrea Camilleri: “Vedere Salvini impugnare il rosario mi dà un senso di vomito”. Il Ministro: “Scrivi che ti passa” -