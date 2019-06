Wimbledon | al via le qualificazioni per il terzo slam stagionale | diciotto gli azzurri

sportfair

(Di martedì 11 giugno 2019) Sonoin tutto i tennisti italiani impegnati nelleal torneo di, quattordici uomini e solo quattro donne Il torneo disi avvicina, il primo luglio scatterà ildella stagione in programma sui terreni di gioco dell’All England Club. Lunedì 24 giugno invece partiranno lea Roehampton, nelle quali sono impegnati quattordici tennisti italiani. Si tratta di Paolo Lorenzi, Stefano Travaglia, Gianluca Mager, Salvatore Caruso, Lorenzo Giustino, Filippo Baldi, Alessandro Giannessi, Stefano Napolitano, Roberto Marcora, Simone Bolelli, Federico Gaio, Andrea Arnaboldi, Jannik Sinner e Luca Vanni. Per quanto riguarda le donne invece, sono solo quattro le azzurre in gara: Martina Trevisan, Giulia Gatto-Monticone, Martina Di Giuseppe e Jasmine Paolini. Direttamente al tabellone principale ci sono invece Fabio Fognini, ...

