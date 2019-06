Simona Ventura dopo The Voice | “L’Isola dei Famosi? Non la rifarò”

The Voice of Italy - Carlo Freccero entusiasta : "Sì al bis di Simona Ventura" : The Voice of Italy si è concluso ieri sera e il direttore di Rai 2 Carlo Freccero manifesta il proprio entusiasmo per l'edizione 2019 in una intervista concessa ad Antonella Nesi per AdnKronos. "Lo spettacolo finale di The Voice toglie tutti i complessi d'inferiorità della Rai verso Sky: abbiamo dimostrato che anche noi possiamo giocare nel girone della contemporaneità e della assoluta avanguardia" ha dichiarato il direttore, che evoca X ...

Ascolti tv - The Voice chiude in bellezza : la vittoria di Simona Ventura : Il prime time di martedì è di Rai 1 con la miniserie 'Volevamo andare lontano', ma il talent di Rai 2 è cresciuto rispetto...

The Voice 2019 - Simona Ventura prova a rianimare un format morto ma (purtroppo) non ci riesce : arrivederci - a mai più : FQ Magazine Pamela Perricciolo: “La colpa è nostra al 50%. Il resto è di chi ci ha invitato in tv: se non avessimo fatto audience ci avrebbero denunciato per truffa” Difficile, se non impossibile, cercare di rianimare un format senza segnali di vita e che non ha mai sfondato in Italia in sei edizioni. Questa è stata la scommessa (azzardata) di ...

The Voice of Italy 2020 confermato? Simona Ventura : "Arrivederci all'anno prossimo!" : A vincere The Voice of Italy 2019 è stata Carmen Pierri, cantante del team guidato da Gigi d'Alessio. La ragazza, minorenne, purtroppo non ha potuto ottenere il meritato trionfo dal vivo, sul palco, perché minorenne. Dopo un iniziale collegamento dall'hotel dopo la mezzanotte, a salire sul palco è stato proprio il suo coach, Gigi d'Alessio -in sua rappresentanza- accanto all'altra sfidante, Brenda, capitanata da Guè Pequeno.Dopo il messaggio ...

The Voice of Italy 2019 - Simona Ventura ringrazia la Rai e il pubblico : "Se ci date successo ci date sopravvivenza - grazie mille!" (video) : In diverse occasioni, Simona Ventura ha raccontato di come abbia deciso di intraprendere questa nuova avVentura come conduttrice di The Voice of Italy. A chiamarla fu Carlo Freccero, attuale direttore di Rai 2, per chiedere se era interessata a presentare il talent show. Seguendo il suo istinto, la conduttrice, reduce dalla prima edizione di successo di Temptation Island Vip, tornò in Rai per iniziare questa nuova avVentura.E questa sera, sui ...

Simona Ventura menziona Belen : De Martino - sorriso al miele in diretta : Simona Ventura, la menzione a Belen Rodriguez durante la finale di The Voice: Stefano De Martino sorride in studio. Poi il fuori programma che scatena l’ilarità The Voice of Italy, durante la finale andata in onda martedì 4 giugno 2019 e trasmessa in diretta su Rai 2, ha visto tanti momenti esilaranti e simpatici. Uno […] L'articolo Simona Ventura menziona Belen: De Martino, sorriso al miele in diretta proviene da Gossip e Tv.

The Voice - la finale : Simona Ventura si prende la sua rivincita in Rai : Puntata di chiusura tra tensione e intrattenimento per The Voice. I quattro finalisti si sono scontrati a colpi di canzoni per guadagnarsi la gloria finale, la possibilità di esibirsi all’Arena di Verona nel corso dei Music Awards e l’opportunità di ottenere un contratto discografico importante. Ad attirare l’attenzione, però, non solo i coach e Miriam Ayaba, Brenda Carolina Lawrence, Carmen Pierri e Diablo, finalisti del programma, ma ...

«The Voice of Italy 6» - ultimo atto : la parola a finalisti - coach (e Simona Ventura) : MIRIAM DI CRISCIO - TEAM ELETTRACARMEN PIERRI - TEAM GIGI BRENDA CAROLINA LAWRENCE - TEAM GUÉDOMINIQUE CHILLÉ LOUF - TEAM MORGANAlla conferenza che, di rito, precede la finale di The Voice of Italy, Simona Ventura si è presentata con una benda sull’occhio destro. Una cosa simile a quella che Madonna si è messa addosso allo scorso Eurovision. «Non è facile vedere solo con l’occhio sinistro, ma questo vuole essere un tributo a Madonna: indosso ...

The Voice of Italy 2019 - Simona Ventura a Blogo : "Un'esperienza straordinaria - ho pensato all'intrattenimento per tutta la famiglia 2.0" : Andrà in onda domani sera, alle 21,10 circa, la finale di The Voice of Italy 2019, condotto, per la prima volta, da Simona Ventura e con quattro coach inediti: Gigi d'Alessio, Elettra Lamborghini, Guè Pequeno e Morgan. Dopo le Blind Auditions, Battles e Knockout, martedì 4 giugno 2019 scopriremo chi, dei quattro finalisti, sarà decretato come "la voce" d'Italia. A contendersi il primo posto sono rimasti Miriam Ayaba (del team di Elettra ...

