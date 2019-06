Kingdom Come | Deliverance Royal Edition disponibile da oggi

gamerbrain

(Di martedì 11 giugno 2019) Warhorse Studios e Deep Silver sono lieti di annunciare che laè oraper PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e Windows PC. All’interno è presente la versione migliorata del gioco base e tutti i DLC già pubblicati. Contenuti dellanella sua versione migliorata Treasures of the Past From The Ashes The Amorous Adventures of bold Sir Hans Capon Band of Bastards A Woman’s Lot I Treasures of the Past sbloccano mappe del tesoro uniche e armature in in-game aggiuntive per Henry. Nei panni di un ufficiale giudiziario appena nominato, i giocatori devono decidere quali strutture costruire per prime,vogliono attirare le persone erisolvere le controversie tra i cittadini. Il lavoro di un ufficiale giudiziario è difficile, ma anche lui può ...

