Iliad non si ferma più | raddoppiano le stazioni radio attive sul territorio italiano

Primo compleanno di Iliad Italia : perché non è stata una vera rivoluzione : 29 maggio 2018 - 29 maggio 2019: Iliad Italia spegne la prima candeline e a 12 mesi dalla rivoluzione annunciata c'è da chiedersi se davvero la svolta tanto attesa c'è stata per i clienti Italiani considerando il servizio reso e il prezzo delle offerte (non solo la primissima e più conveniente da 5,99 euro ma anche le successive). Gli ultimi dati ufficiali comunicati da Iliad Italia un po' prima di questa ricorrenza sono i seguenti: 3,3 ...

Iliad si rivolge ad Antitrust e AGCOM per fare chiarezza sul possibile accordo tra TIM e Vodafone, mirato alla condivisione della componente attiva delle rispettive reti.

Per Iliad Giga 40 non è ancora giunto il tempo della pensione e a comunicarlo è Iliad stesso, che tramite il suo sito fa sapere che è ancora attivabile e che lo sarà fino a nuova comunicazione.