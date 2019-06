Il premier lo nega | ma il governo ha detto sì ai minibot

ilfoglio

(Di martedì 11 giugno 2019) Roma. Dopo giorni di discussione intensa sui, che hanno coinvolto la stampa nazionale e internazionale, inquietato gli investitori, allarmato gli osservatori internazionali, richiesto smentite del Tesoro e precisazioni del presidente della Bce Mario Draghi, ancora non si riesce a capire qual

spadalacchio : @SimoneAvsim Scusami ma lo stesso ragionamento non può valere anche per Guardiola? Anzi anche peggio, in più hai un… - Simone13248308 : @zebrarampante @MichaelStortoni @simondritt @zorrobw Mah..dubito..troppe cose a sfavore..Pep che nega..che parla di… -