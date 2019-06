Il Cdm approva il Decreto sicurezza bis | stretta sulle manifestazioni violente

Approvato in Cdm il decreto Sicurezza bis. Conte : "Domani vertice sulla manovra" : Il Consiglio dei ministri ha Approvato il decreto legge Sicurezza bis. Lo rendono noto fonti di governo.A quanto si apprende, nel testo del decreto Sicurezza bis Approvato dal cdm non ci sarà nessuna multa per i salvataggi in mare o per numero di uomini.È prevista, come ha specificato Matteo Salvini nella conferenza stampa, la sanzione solo per la nave che decide di avvicinarsi alla costa, nonostante sia stata ...

Dl Crescita - dal Mef le misure per il rilancio approvate dal Cdm - : "Investimenti, incentivi, imprese, immobili", queste sono le quattro I che per il governo Conte faranno ripartire il paese. Per rilanciare l'economia in un contesto internazionale che si è andato progressivamente deteriorando, il governo punta su quattro direttrici d'azione contenute nel DL Crescita approvato dal Consiglio dei Ministri. ...