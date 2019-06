Grande Fratello | la finale in replica sarà disponibile su Mediaset Play | trionfa Martina

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Giunge al termine la sedicesima edizione deldi Barbara D'Urso con unaricca di sorprese e colpi di scena. Lunedì 10 giugno, infatti, è stata trasmessa in primetime su Canale 5 l'ultima puntata del reality in cui sul podiosi sono piazzati Gianmarco Onestini, Enrico Contarin eNasoni con la vittoria di quest'ultima. Per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di vedere lain diretta, sappiate che avrete sempre la possibilità di rivederne lasui canali ufficiali. Dove vedere sul web e in tv ladelladel Gf 16 Nel dettaglio, si segnala che ladelladel16sia in tv che sul web. In televisione, infatti, verrà trasmessa su La5 martedì 11 giugno a partire dalle 21.25. sul web invecepossibile vederla sul sito on demande su quello ufficiale ...

GrandeFratello : MARTINA VINCE LA SEDICESIMA EDIZIONE DI GRANDE FRATELLO! #GF16 - matteosalvinimi : E anche quest’anno è andata! Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi???? D… - MediasetTgcom24 : Pausa in studio per #GF16. Tutte le immagini dal backstage sul sito e su twitter con l’hashtag #GfTgcom24live… -