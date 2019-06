Grande Fratello 16 | la vincitrice è Martina Nasoni

blogo

(Di martedì 11 giugno 2019) La sedicesima edizione delha la sua trionfatrice ed è 'la ragazza dal cuore di latta' cantata da Irama a Sanremo,. Con il 60% del televoto è la sestadonna della storia del reality show di Canale 5 (il secondo classificato è il 26enne Enrico Contarin) e ad aggiudicarsi il montepremi di 100.000 euro.Per la prima volta la proclamazione è avvenuta in un modo diverso rispetto al solito. Barbara d'Urso l'ha chiamata 'innovazione': come da prassi, agli ultimi due concorrenti rimasti in casa viene dato il compito di spegnere le luci del luogo in cui hanno abitato per tante settimane.ed Enrico salutano la casa del GF mentre a loro insaputa la conduttrice esce dallo studio per recarsi nella casa. Ho pensato che tornando indietro, negli anni durante i quali ho condotto 3 edizioni del(una nel 2003 e due nel 2004, ndr): allora ...

