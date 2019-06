GF16 | Gianmarco Onestini chiarisce la sua situazione e il suo rapporto con Ivana Icardi

GF16 : il candidato alla vittoria sarebbe Enrico Contarin - Gianmarco Onestini in rimonta : Mancano poche ore alla finalissima del Grande Fratello 16: questa sera, infatti, scopriremo il nome del vincitore di un'edizione di successo del reality condotto da Barbara D'Urso. Stando a quello che sostengono i bookmakers, il favorito al trionfo è Enrico Contarin: la vittoria del 26enne, infatti, è data a 2,00 dalla Snai. Se per Francesca De Andrè e Daniele Dal Moro sembrano esserci poche possibilità di salire sul podio, recentemente ...

GF16 - Francesca De Andrè perde le staffe con Gianmarco : 'Prendo una mazza e faccio razzia' : Ennesimo sfogo sopra le righe per Francesca De Andrè al Grande Fratello 16: la sera prima della finalissima, infatti, la giovane ha usato parole forti ed offensive nei confronti di Gianmarco Onestini. Probabilmente in risposta al parere negativo che il ragazzo ha espresso sulla sua persona la sera precedente, la genovese ha fatto sapere di aver superato il limite di sopportazione: la concorrente è arrivata a minacciare l'uso di una mazza da ...

GF16 - Martina Nasoni delusa da Daniele cerca conforto con Gianmarco Onestini : Nuovo feeling tra Martina Nasoni e Gianmarco Onestini Nuove simpatie al Grande Fratello. In questi giorni Martina Nasoni e Gianmarco Onestini si sono avvicinati. I due concorrenti del GF in queste ore si sono scambiati un lungo e appassionato abbraccio sul divano in salotto. Un gesto d’affetto colorato da risate e battute. I due ragazzi che si sono parlati … Continue reading GF16, Martina Nasoni delusa da Daniele cerca conforto con ...

GF16 - Guendalina Canessa tocca le parti intime di Gianmarco Onestini : Il racconto di Gianmarco Onestini: “Guendalina mi ha toccato mentre ero sdraiato” Dopo le durissime parole di Guendalina Canessa contro Mila Suarez (“Neanche se fossi Jennifer Lopez farei quelle mosse lì da mignotta), l’influencer si butta su Gianmarco Onestini. Che – ricordiamo – le ha servito un perfetto due di picche. Gianmarco, infatti, non ritrova in lei … Continue reading GF16, Guendalina Canessa ...

Luis Fabian Galesio - fidanzato Ivana Icardi/ Lei torna al GF16 per Gianmarco e lui... : Cosa pensa Luis Fabian Galesio, fidanzato Ivana Icardi, del fatto che la sua ragazza sia tornata al Grande Fratello 16 per incontrare Gianmarco Onestini?

GF16 - Valentina Vignali svela : 'Ivana ha avuto comportamenti intimi con Gianmarco' : Ieri sera, 29 aprile, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 16. La trasmissione è stata ricca di colpi di scena e sorprendenti novità, tra cui l'ingresso in casa di Guendalina Canessa come nuova concorrente. L'eliminata della serata è stata invece Ivana Icardi, che prima di abbandonare la casa ha avuto modo di confrontarsi con il proprio fidanzato. La sorella di Mauro Icardi si è mostrata in atteggiamenti intimi con Gianmarco ...