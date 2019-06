Futuro De Rossi | niente Argentina | il suo futuro potrebbe essere a Los Angeles

Milan - l’ad Gazidis amaro : “siamo delusi - nei prossimi giorni programmeremo il nostro Futuro” : L’amministratore delegato del club rossonero ha parlato dopo il match con la Spal, sottolineando di essere deluso per l’esito del campionato Una delusione difficile da smaltire, un colpo pesantissimo che il Milan dovrà essere bravo ad incassare. Niente Champions League per i rossoneri, la squadra di Gattuso non riesce a sopravanzare Atalanta e Inter nell’ultima giornata, dovendosi accontentare dell’Europa League per ...

Roma - Ranieri in conferenza : “De Rossi merita giusta atmosfera - sul mio Futuro…” : Vincere e sperare. Questo l’obiettivo della Roma domenica sera contro il Parma, ottenere comunque i tre punti per rimanere senza rimpianti, sperando in un vero e proprio miracolo. Sarà l’ultima per De Rossi ma anche l’ultima per Ranieri, che in conferenza stampa ha parlato dell’addio suo e del capitano giallorosso. Ecco le sue parole. “Mi auguro che ci sia l’atmosfera che De Rossi merita, che sia una ...

Motori – ESF 2019 : Mercedes mette in campo i sistemi di sicurezza del prossimo Futuro : Con il nuovo veicolo sperimentale di sicurezza ESF 2019, Mercedes mette in campo le idee che gli esperti di sicurezza della Casa stanno attualmente studiando e sviluppando Per Mercedes, la sigla ESF (Experimental Safety Vehicle) indica i prototipi sui quali è possibile osservare le nuove tecnologie di sicurezza racchiuse in un unico modello. L’ESF 2019 è basato sul nuovo Mercedes GLE che si muove in modo completamente automatizzato ...

Napoli - De Laurentiis scatenato : le voci su Icardi - il Futuro di Allegri e De Rossi : “Credo che non ci possa essere delusione per una società che è sempre in Europa da 10 anni a questa parte”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis prima di Napoli-Inter ai microfoni di Sky Sport. “Icardi? Era nelle nostre intenzioni tre anni fa. Oggi come oggi abbiamo Milik che è un grandissimo attaccante”, aggiunge a margine della Race for the Cure, a Roma. “Allegri? Credo che ...

Milan - non solo la partita di domani : Gattuso in conferenza parla di Allegri - De Rossi e Futuro : Vincere, intanto, e sperare. Non resta che questo al Milan, che dopo le due vittorie di fila contro Bologna e Fiorentina riceve domani il Frosinone a San Siro. Le parole, durante la consueta conferenza stampa della vigilia, del tecnico rossonero Gattuso, che ha parlato anche di Allegri e De Rossi. “Allegri? Con lui alti e bassi, pero’ e’ una persona vera e merita il meglio. I giocatori e i tifosi domani lo saluteranno al ...

Giannini : “De Rossi? Ci sono rimasto male. Sul Futuro allenatore della Roma…” : “Il caso De Rossi? sono rimasto male come tutti. La tempistica e i modi sono stati sbagliati per un uomo come Daniele che ha messo sempre davanti a tutto l’attaccamento alla maglia giallorossa. E’ normale vedere oggi manifestazioni di affetto per lui e contestazioni per la società. Per l’ultima gara di De Rossi mi aspetto un grandissimo saluto della città per un grande calciatore, un grande uomo e un grande ...

Dalla SuperLega a De Rossi - abbiamo il terrore del Futuro : Dietro Caronte Dietro Caronte c’è l’avvocato, predicava un ambiguo Enzo De Caro ad un terrorizzato Massimo Troisi in un celebre sketch de La Smorfia. Dietro la paura per le SuperLeghe e lo sradicamento del sentimento calcistico c’è il terrore di invecchiare. Temiamo il futuro perché in parte banalizza qualcuno dei nostri ricordi fanciulleschi, i veri tiranni della nostra esistenza – ciascuno si convince, infatti, che la propria giovinezza sia ...

Futuro De Rossi - bookmakers scatenati : Usa e Giappone in pole - ma occhio al Boca Juniors : Daniele De Rossi allettato dall’idea di giocare nel Boca Juniors, ma le offerte per il centrocampiste di certo saranno molteplici Il fattore economico spingerebbe, razionalmente, verso uno dei campionati emergenti a Est o a Ovest della Serie A. Quello di cuore, invece, verso la caldissima platea della Primera Division argentina. Dopo l’annuncio choc di Daniele De Rossi, che lascerà la Roma a fine stagione, gli analisti Snai si ...

De Rossi – Clamoroso Tweet della AS Roma sul Futuro del capitano : Tramite il proprio profilo Twitter ufficiale la AS Roma ha comunicato che Roma-Parma sarà l’ultima partita del capitano Daniele De Rossi, dopo 18 anni in giallorosso. De Rossi – Quello che era considerato “Capitan futuro” ai tempi in cui esordì con la maglia della Roma, giocherà l’ultima di campionato contro il Parma in casa con la consapevolezza che sarà l’ultima gara con la maglia della sua Roma. Alle ...

La fine di un’era - De Rossi lascia la Roma : il suo Futuro sarà lontano dalla Capitale : Daniele De Rossi dice addio alla Roma: il centrocampista giallorosso pronto ad una nuova avventura lontano dalla Capitale Un risveglio amaro per i tifosi Romanisti: l’AS Roma ha infatti annunciato, questa mattina, l’addio di Daniele De Rossi. Il centrocampista giallorosso ha deciso di proseguire la sua carriera lontano dal club dove è cresciuto. A 35 anni, Daniele De Rossi ha deciso che è arrivato il momento di staccarsi dalla ...

Allegri : “Incontrerò Agnelli la prossima settimana. Le voci sul Futuro? Mi fanno divertire” : Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro la Roma, in programma domani sera alle 20,30. Il tecnico bianconero esordisce parlando di futuro: “In settimana ci vediamo col presidente e parleremo a 360 gradi, in generale, come facciamo tutti gli anni. Al presidente già prima della partita con l’Ajax avevo comunicato che sarei rimasto, bisogna incontrarci e ...

Celtex Altopascio inaugura l'hub logistico - Rossi : 'Futuro si costruisce partendo dalla storia' : Celtex si rivela essere, in Italia, una delle aziende più sostenibili del comparto tissue, ha sottolineato il presidente, ed è diventata leader proprio introducendo scienza e tecnologia su una base ...

Intervista a Massimiliano Rossi - VP di Acer : Chromebook - gaming e Futuro : ... ma in Italia - come d'altro canto in Europa - Acer non ha sofferto di alcuna crisi anche se - e questo è valido per qualsiasi tipo di attività - le incertezze geopolitiche non aiutano l'economia". ...