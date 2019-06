Emiliano Mancuso sapeva abbracciare l' altro Nelle sue foto uno sguardo pieno di

huffingtonpost

(Di martedì 11 giugno 2019) Quando un artista muore, non muore la sua opera che sopravvive e lo rende immortale. Quando un artista muore e lo fa in maniera improvvisa e precoce come ilgrafoè tanto lo sgomento, ma è altrettanta la voglia di continuare a camminare insieme a lui, ripercorrendo i passi del suo talento.Si potrà ancora camminare accanto a, dal 14 giugno al 6 ottobre 2019, grazie alla mostra Una diversa bellezza. Italia 2003-2018 presso Museo di Roma in Trastevere, dal 14 giugno al 6 ottobre 2019.L’esposizione è curata dalla photo-editor Renata Ferri, amica e collega diche ha selezionato quattro differenti corpi di lavoro, realizzati nell’arco di quindici anni. Un’umanità dolente, un’Italia ferita alla ricerca della sua identità, oscillando tra conferma dello stereotipo e cartolina malinconica: ...

uozzart : Le opere di Emiliano Mancuso in mostra da giovedì 13 giugno al 6 ottobre, presso il Museo di Roma in Trastevere… - flapper71 : #MuseodiRoma in Trastevere, #esposizione Una diversa bellezza. Italia 2003-2018 dedicata a #EmilianoMancuso 14/06 -… - assVoes : RT @agrpress: #EmilianoMancuso. Una diversa bellezza. Italia 2003 – 2018 #mostrafotografica -