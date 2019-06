Effetti collaterali delle cure per il cancro del colon e del retto | consigli per i

Cannabis - CBD sintetico ‘ecologico’ cura le crisi epilettiche senza Effetti collaterali : Gli scienziati sono riusciti a sviluppare in laboratorio una molecola sintetica simile al CBD che riesce a regolare l'intensità e la frequenza delle crisi epilettiche come il CBD naturale. Per ora gli esperimenti sono stati effettuati sui topi, ma i risultati dimostrano che il CBD sintetico può avere molti vantaggi: ecco quali.Continua a leggere

Cistite e bronchite - attenzione ai farmaci e agli Effetti collaterali : allerta sull’utilizzo degli antibiotici : Risale a qualche settimana fa l’allerta dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) su alcuni antibiotici di uso comune. L’ente regolatorio ha diffuso nuove e importanti informazioni di sicurezza sui medicinali contenenti fluorochinoloni (ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, pefloxacina, prulifloxacina, rufloxacina, norfloxacina, lomefloxacina): “Sono state segnalate reazioni avverse invalidanti, di lunga durata e potenzialmente ...

Quali sono i possibili Effetti collaterali della terapia con radiodiodio per carcinoma differenziato della tiroide e come si gestiscono? : La terapia con radioiodio di solito è ben tollerata, ma, per minimizzare i rischi di effetti collaterali precoci e tardivi, sia la scelta delle procedure che la preparazione del malato devono essere accurate. I principali effetti indesiderati di questo trattamento, nelle persone con carcinoma differenziato della tiroide, riguardano le ghiandole salivari, le ghiandole lacrimali e gli occhi, l’apparato genitale, i polmoni e il midollo. Si ...

Antidolorifici naturali senza Effetti collaterali : Antidolorifici naturali: sapevate che il dolore si può curare anche con rimedi naturali? Esistono in natura sostanze con una elevata azione antidolorifica che magari avete già nella vostra dispensa. Vediamo quali sono gli Antidolorifici naturali più comuni. (altro…) The post Antidolorifici naturali senza effetti collaterali appeared first on Idee Green.

C’è chi crede che l’olio di cannabis curi i tumori. È falso - può alleviare solo gli Effetti collaterali : Può capitare di leggere che l’olio derivato dalla cannabis sativa, detta anche canapa o marijuana, sia efficace nella cura di varie forme tumorali. Indubbiamente la canapa viene utilizzata da secoli come rimedio erboristico; negli ultimi anni, a livello mondiale se ne stanno occupando molti studi scientifici. Del resto, se così non fosse non ne sarebbe stato sdoganato l’uso terapeutico, soprattutto in una malattia tanto complessa e delicata come ...

La cannabis? È anche un potente antinfiammatorio e non ha Effetti collaterali : Uno studio scientifico tutto italiano ha dimostrato che la cannabis è un efficace antinfiammatorio naturale, che potrebbe essere utilizzato in tutti gli stati infiammatori, cronici in particolare.Continua a leggere

VACCINI - ITALIANI TEMONO Effetti COLLATERALI/ Calo di fiducia anche all'Estero : VACCINI, per 46% degli ITALIANI EFFETTI COLLATERALI gravi: un viaggio tra falsi miti e ignoranza. 'Percezioni errate, un rischio per la salute pubblica'.

