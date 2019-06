Chi ha paura del calcio femminile?

wired

(Di martedì 11 giugno 2019) A meno che non viviate su Marte non potete non sapere che la scorsa domenica la nazionale diha esordito ai mondiali di Francia battendo l’Australia, sesta squadra del ranking mondiale Fifa (noi siamo al quindicesimo posto). Dopo due gol annullati per fuorigioco, un rigore non concesso, e uno subìto dalle avversarie, abbiamo vinto al 95esimo con un colpo di testa di Barbara Bonansea, ventisettenne attaccante della Juventus, già autrice del primo gol. Erano vent’anni che la nostra nazionalenon si qualificava per la competizione mondiale, e superando le più rosee aspettative abbiamo esordito nel migliore dei modi, vincendo anche gli ascolti tv: sulla Rai la partita è stata vista da 2,8 milioni di spettatori, e più di 700mila spettatori si sono sintonizzati su Sky Sport. Un dato significativo che sottolinea quanto le cose stiano cambiando e il...

